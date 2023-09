Engagierte Barber Angels verzaubern den Innenhof der Kasseler Markthalle

Am 10. September 2023 versammelten sich etliche Menschen im Innenhof der Kasseler Markthalle, um an einer ganz besonderen Aktion teilzunehmen: den Barber Angels. Dieses soziale Projekt, im Raum Kassel initiiert von Freddy Aslar und seinem Team, hat sich nicht nur in Kassel, sondern europaweit einen Namen gemacht. Es vereint Friseurkunst mit Wohltätigkeit und setzt sich dafür ein, Obdachlosen und Bedürftigen kostenlose Haarschnitte und Pflegeprodukte anzubieten.

Serdal Aslar, Eigentümer des Frisuren- und Kosmetikstudios „World of Freestyle“ in Kaufungen, ist einer der engagiertesten Mitglieder der Barber Angels in der Region. Mit seinem Team sorgt er dafür, dass Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten, sich frisch gestylt und selbstbewusst fühlen können. „Unsere Mission ist es, nicht nur äußerliche Veränderungen vorzunehmen, sondern auch das Selbstwertgefühl und die Lebensfreude der Menschen zu stärken“, sagte Aslar.

Die Aktion am 10. September 2023 war ein voller Erfolg, auch dank der großzügigen Unterstützung von Katharina Nolte, der Marktleiterin der Kasseler Markthalle. Sie erklärte sich bereit, den Innenhof der Markthalle für diese wunderbare Charity-Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Das Netzwerk Nordhessen brachte für diese Veranstaltung viel Engagement mit rein und unterstützte diese tatkräftig, ebenso wie Tierärztin Birgit Wiegand schlossen sich der Aktion an und trugen dazu bei, dass die Bedürftigen nicht nur einen neuen Haarschnitt erhielten, sondern auch tierärztliche Nahrungsversorgung

Aus Freude über den gelungenen Charity-Event verlost das Netzwerk Nordhessen nun 2 Karten für das bevorstehende Markthallenfest. Diese großzügige Geste zeigt, dass Solidarität und Mitgefühl in der Region Kassel lebendig sind und dazu beitragen, diejenigen zu unterstützen, die es am dringendsten benötigen. Auch Violetta Bock, Spitzenkandidatin der Kasseler Partei Die Linken schaute vorbei und freute sich über das soziale Engagement der Barber Angels.

Die Barber Angels und ihre Unterstützer haben bewiesen, dass gemeinsame Anstrengungen und Menschlichkeit eine große Veränderung bewirken können. Ihr Einsatz, nicht nur in Kassel, sondern europaweit, inspiriert uns alle, Gutes zu tun und für eine bessere Welt einzutreten. Wer die Barber Angels unterstützen möchte, kann sich direkt an Freddy Aslar wenden:

Frisuren- und Kosmetikstudio

Serdal Aslar

Niester Straße 24 – 34260 Kaufungen

Telefon 05605-2512 Fax 05605-9395314

Serdal Aslar

info(a)world-of-freestyle.de

tanino(a)world-of-freestyle.de

Link: https://www.facebook.com/Barberangelsbrotherhood

Link: https://kasseler-markthalle.de/

Link: https://netzwerknordhessen.de/

Link: https://www.tierarztpraxis-kassel.de/

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

Weitere Bilder unter : https://www.facebook.com/nhronline/



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bitte eine E-Mail, mit dem Betreff: Markthallenfest an: redaktion(a)nordhessen-rundschau.de.