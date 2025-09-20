Start bei Karl: Ein Fest der Vielfalt und Integration

Die Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Start bei Karl“ brachte Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen und setzte ein starkes Zeichen für Vielfalt und Integration. Organisiert wurde das Fest vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Kassel in Kooperation mit der Servicestelle für Migrantenorganisationen sowie dem Kulturbeauftragten der Karlskirche, Jens Domes. Gemeinsam stellten sie ein Programm auf die Beine, das kulturelle Grenzen überbrückte und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichte.

Teslihan Ayalp, Integrationsbeauftragte der Stadt Kassel, betonte in ihrer Ansprache die unverzichtbare Rolle von Integration in einer multikulturellen Gesellschaft. Sie hob hervor, wie wichtig es sei, Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen, um ein harmonisches Miteinander zu fördern.

Das abwechslungsreiche Programm sorgte für eine lebendige und weltoffene Atmosphäre: Mitreißende Live-Musik einer multikulturellen Band, traditionelle Tänze des Bulgarischen Kulturvereins sowie ein eindrucksvoller afrikanischer Trommelzauber mit Cecilia Biritwum begeisterten das Publikum. Auch kulinarisch wurde Vielfalt großgeschrieben – internationale Spezialitäten luden zum Probieren und Genießen ein. Ein besonderes Highlight war das frisch gezapfte Kellerbier der Kasseler Braumanufaktur Steckenpferd, das regionale Genusskultur mit ins Programm einfließen ließ.

So wurde die Veranstaltung nicht nur zu einem Fest der Begegnung, sondern auch zu einem sichtbaren Ausdruck von Offenheit, Respekt und kultureller Verbundenheit.

Link: Programm

