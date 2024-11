Tag der Literatur: Eine Entdeckungsreise in die postkoloniale Welt

Erleben Sie einen einzigartigen Tag der postkolonialen Literatur beim „Tag der Literatur“ des Worilagnon e.V., einer Gemeinschaft ivorischer Schriftstellerinnen, die in Deutschland leben und wirken. Lassen Sie sich von bewegenden Lesungen begeistern, in denen Mitglieder des Vereins sowie weitere namhafte Autorinnen Themen wie Identität, Migration, Kultur und das koloniale Erbe beleuchten.

Freuen Sie sich auf spannende Podiumsdiskussionen, die Einblicke in die Herausforderungen und Chancen bieten, mit denen postkoloniale Autor*innen in der heutigen Gesellschaft konfrontiert sind. Diese Gespräche eröffnen neue Perspektiven auf das Schreiben im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Kulturen und Identitäten.

Seien Sie Teil dieses inspirierenden Ereignisses und lassen Sie sich von kraftvollen Geschichten mitreißen, die unser Verständnis von Kultur und Identität vertiefen. Wir freuen uns darauf, Sie bei diesem besonderen Tag der Literatur willkommen zu heißen!

Veranstaltungsprogramm: Postkoloniale Literatur und kultureller Austausch

Veranstaltungsort: Palais Bellevue – Salon

1. Infostand und Präsentation von Worilagnon e.V.

10:00 – 18:00 Uhr

Die Mitglieder von Worilagnon e.V. präsentieren ihre Organisation im Eingangsbereich des Bellevue-Saals. In ansprechenden T-Shirts und mit informativen Materialien – darunter Zelte, Banner und Flyer – stellen sie ihre Projekte und Produkte wie T-Shirts, Hefte und Schlüsselbänder vor. Interessierte Besucher*innen können sich mit ihnen austauschen, Fragen stellen und mehr über die Errungenschaften, Herausforderungen und zukünftigen Ziele von Worilagnon e.V. erfahren. Durch den Verkauf von Produkten werden gleichzeitig Spenden gesammelt, um die Projekte der Organisation zu unterstützen.

2. Literarische Veranstaltung: Thema „Postkoloniale Literatur“

14:00 – 18:00 Uhr

a. Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung

14:00 – 14:30 Uhr

Die Veranstaltung wird durch eine Begrüßung und eine Einführung in das Thema eröffnet.

b. Einführender Vortrag zur Postkolonialen Literatur

14:30 – 14:40 Uhr

Dr. Wilfried Dally hält einen kurzen Vortrag, der einen Überblick über die Thematik der postkolonialen Literatur bietet und zentrale Fragen aufwirft.

c. Panel 1: Immigration

14:45 – 15:15 Uhr

Die Autorin Lynda Kamakou (Dis oui) liest aus ihren Werken und diskutiert anschließend mit dem Publikum über die Ursachen und Folgen der Einwanderung. Die Diskussion findet auf Deutsch und Französisch statt und ermöglicht einen Austausch zu verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen.

d. Panel 2: Kulturelle Identität

15:30 – 16:15 Uhr

Véronique Kouassi (Esther. Memoire d’une vie) spricht über die Unterschiede zwischen traditioneller afrikanischer und europäischer Kleidung, die oft von Afrikaner*innen übernommen wird. Ihre Präsentation beleuchtet die Bedeutung kultureller Identität und lädt das Publikum zu einer anschließenden Diskussion in deutscher Sprache ein.

e. Panel 3: Afrodeutsche Literatur der Gegenwart

16:30 – 17:15 Uhr

Der Autor David Landry So (Souvenir d’un passé récent, VENI VIDI VIXI) thematisiert in seinem Vortrag die Erfahrungen schwarzer Autor*innen mit Diskriminierung und Alltagsrassismus in Deutschland. Nach der Lesung gibt es eine Diskussionsrunde, die einen Einblick in die Herausforderungen und Erlebnisse afrodeutscher Literaturschaffender bietet. Die Diskussion wird in deutscher Sprache geführt.

f. Freier Austausch und Schlussworte

17:30 – 18:00 Uhr

Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, Gedanken und Eindrücke im freien Austausch zu teilen. Schlussworte runden den Tag ab.

Kontakt für weitere Informationen:

Telefon: 0176 35708458 / 0159 06344899

PM: Worilagnon e.V