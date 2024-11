KSV Hessen spielt 1:1 gegen Barockstadt Fulda

Mit einer Punkteteilung endete vor mehr als 1800 Zuschauern das Spiel der KSV Hessen gegen Barockstadt Fulda.

Nicos Zografakis brachte in der !7. Minute die Löwen in Führung.

Interimstrainer Andre Schubert stellte gegenüber der Vorwoche auf einigen Positionen um: Maurice Springfeld, Frederic Brill und Alexander Mißbach spielten in der Innenverteidigung, davor nominierte er als „Sechser“ nach langer Verletzungspause Nils Stendera neben Emanuel Mirchev. Tobias Boche und Nael Najjar besetzten die Außenbahnen – und ganz vorne stand Sebastian Schmeer in der Startelf.

Die Löwen kamen gut in die Partie, hatten bereits in der dritten Minute die erste Chance, als Benjamin Hadzic nach einer Flanke von Nikos Zografakis zum Kopfball kam. Auf der anderen Seite zeigte Franz Langhoff einen tollen Reflex, als er einen Kopfball von Patrick Schaaf klären konnte (9.). In der 17. Minute gingen die Löwen in Führung: Basti Schmeer leitete den Ball mit der Hacke zu Nils Stendera weiter, der blitzschnell Zografakis anspielte – 1:0. Mitte der ersten Halbzeit wurde Barockstadt stärker, hatte viele Ballbesitzphasen. Und die Gäste kamen noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich: Nach einem Ballverlust lief Tim Korzuschek in der 43. Minute auf das Löwen-Tor zu und ließ Langhoff keine Chance.

In der zweiten Spielhälfte jubelte Fulda über das vermeintliche 2:1 durch Marius Grösch, doch Schiedsrichter Philipp Schlegel sah eine Abseitsstellung, nachdem die Linienrichterin Kerstin Holzmayer sehr spät die Fahne hob (57.). Andre Schubert brachte mit Severo Sturm und Joyce Luyeye-Nkula zwei zusätzliche Offensivkräfte, doch die besseren Gelegenheiten hatten im zweiten Durchgang die Gäste. Für die Löwen hatte Schmeer eine gute Chance, als er in der 78. Minute an Fuldas Torwart Samuel Angel Zapico Lopez scheiterte. In den letzten Minute hatte die SG Barockstadt mehrfach die Führung auf den Schlappen, verpasste aber jeweils wenige Zentimeter vor dem KSV-Tor.

KSV / M.Kittner Fotos: © M.Kittner