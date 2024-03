Zum Weltfrauentag: „Achterbahn“ Komödie von Éric Assous am 13. Februar 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Vennehof

Borken. „Achterbahn” hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht: genau gezeichnete Charaktere, einen raffinierten Handlungsaufbau, brillanten Stil und umwerfenden Wortwitz. Wo hört Erotik auf, wo fängt der Übergriff an? Wann geht Hedonismus und Selbstverwirklichung in Ignoranz und Narzissmus über? Welche Männlichkeitsbilder sind heute noch wirksam? Wie ist Liebe heute möglich? Wie Vaterschaft? Zu sehen ist die Komödie anlässlich des vorausgehenden Weltfrauentages am Mittwoch, 13. März 2024, um 20 Uhr, in der Stadthalle Vennehof in Borken.

Eine Einführung in das Stück übernimmt um 19.30 Uhr der Schauspieler Stephan Schill.

Ein älterer Mann begegnet einer jungen, hübschen Frau in einer Bar. Sie flirten, unterhalten sich und sind sich auf Anhieb sympathisch. Schnell ist klar, dass der Abend in seinem Appartement enden wird. Seine Frau, die mit dem gemeinsamen Sohn verreist ist, verschweigt er natürlich. Doch im Appartement angekommen, übernimmt die junge Frau immer mehr die Regie. Sie spielt mit ihm, versteckt ihre wahre Identität hinter immer neuen Geheimnissen und Gestalten. In einem Moment das verschüchterte Mädchen, wird sie im nächsten zur Femme fatale – und verdreht damit ihm wie auch dem Publikum den Kopf. Der Abend wird zu einer Achterbahnfahrt der unerwarteten Erkenntnisse und zu einer Berg- und Talfahrt der Emotionen.

Die Erfolgskomödie „Achterbahn“ des 2020 verstorbenen, französischen Autors Éric Assous ist 2004 mit Alain Delon und Astrid Veillon in Paris uraufgeführt worden. In der Produktion des Theaters „Poetenpack“ spielen Julia Borgmeier und Stephan Schill, Regie führt Andreas Hueck.

Tickets gibt es an der Abendkasse oder in der Tourist-Information im FARB Forum Altes Rathaus Borken, Markt 15, in Borken unter Tel. 02861/939-252. Weiter Informationen zur Vorführung gibt es unter www.die-kulturgemeinde.de.

PM: Stadt Borken