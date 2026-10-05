Zwischen Duftkonzepten und rotem Teppich: Emil Micalef aus Kassel im Porträt

Exklusive Raumdüfte, familiäres Engagement und Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten prägen das öffentliche Profil von Emil Micalef. In den Räumlichkeiten des Himalaya Restaurants in Kassel sprach er mit der Nordhessen Rundschau über sein Engagement im Umfeld der Duftkonzept GmbH und seine Erlebnisse in der Welt der Prominenten. Direkt nach dem Interview führte ihn seine Reise weiter zum Münchner Oktoberfest.

Die Verbindung zur Duftbranche ist familiär: Sein Vater ist Miteigentümer der Duftkonzept GmbH. Auch Emil engagiert sich im Unternehmensumfeld und bringt Erfahrungen aus dem Social Media Marketing mit. Damit gehört die Kommunikation über Produkte und Marken ebenso zu seinem bisherigen beruflichen Weg wie der persönliche Austausch bei gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Hinter dem Namen Micalef steht eine Unternehmensgeschichte, die unterschiedliche berufliche Erfahrungen zusammenführt. Die Brüder Mirko und Filippo Micalef gründeten 2009 die Agentur Micalef. Während Mirko seine Kenntnisse aus dem Wohnmöbelgeschäft einbrachte, hatte sich Filippo mit dem Vertrieb exklusiver Konsumgüter beschäftigt. Gemeinsam entwickelten sie eine Spezialisierung auf Raumdüfte. Beide sind Geschäftsführer der Duftkonzept GmbH.

Heute umfasst das Angebot Markenvertrieb, Produktentwicklung und Duftmarketing. Zu den vertretenen Marken gehören Baobab Collection und CULTI MILANO sowie die Designmarken Lucie Kaas und Qeeboo. Darüber hinaus begleitet die Agentur die Entwicklung individueller Duftlinien von der Essenz bis zur Verpackung. Die Herstellung dieser Produkte erfolgt nach Unternehmensangaben in Italien.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Düfte die Atmosphäre eines Raumes mitgestalten und den Charakter einer Marke unterstreichen können. Die Agentur entwickelt dafür Konzepte, die auf das jeweilige Unternehmen und dessen Umgebung abgestimmt werden. Ihr Showroom befindet sich in der Kasseler Kirchstraße. Von dort aus verbindet sie Gestaltung, Handel und Produktentwicklung mit der Zusammenarbeit mit Parfümeuren und Designern.

Emil Micalefs öffentliches Auftreten reicht zugleich über dieses Unternehmensumfeld hinaus. Zu den bekannten Persönlichkeiten, denen er bereits begegnet ist, zählen Priscilla Presley, Désirée Nick, Jana Ina Zarrella, der Immobilienunternehmer Marcel Remus und die hessische Landtagsabgeordnete Tanja Jost. Seine Erlebnisse bei solchen Begegnungen waren auch Gegenstand des Interviews im Himalaya Restaurant.

Besonders eindrücklich beschrieb Micalef öffentlich sein Treffen mit Priscilla Presley bei der REMUS Lifestyle Night auf Mallorca. Auch über einen Besuch bei Marcel Remus in Son Vida berichtete er. Bei der Frankfurt Fashion Lounge begegnete er Tanja Jost und hob anschließend den persönlichen Austausch hervor. Eine Agenturfotografie zeigt ihn außerdem gemeinsam mit Désirée Nick bei deren Geburtstagsveranstaltung am 26. September 2026 im Berliner Wintergarten.

Diese Begegnungen ergänzen das Bild eines Kasselers, der sich zwischen familiärem Unternehmensumfeld und gesellschaftlichen Veranstaltungen bewegt. In seinen öffentlichen Beiträgen stehen Gespräche, persönliche Eindrücke und neue Kontakte im Vordergrund. So entstehen Einblicke in eine Welt, die viele vor allem durch Bilder vom roten Teppich kennen.

Das Gespräch in Kassel bildet dabei einen ersten Auftakt. Die Nordhessen Rundschau plant ein Folgeinterview mit Emil Micalef, um seinen weiteren Weg, sein Engagement und neue Erlebnisse näher zu beleuchten. Nach seinem unmittelbaren Aufbruch zum Münchner Oktoberfest dürfte es dafür schon bald weiteren Gesprächsstoff geben.