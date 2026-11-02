Priscilla Presley im Mittelpunkt: Emil und Yasmin bringen Hollywoodflair nach Kassel

Dritte Runde für „Promi News bei Emil und Yasmin“: Diesmal dreht sich alles um Priscilla Presley. Unter dem Motto „Priscilla Presley in Deutschland“ widmen sich Emil Micalef und Moderatorin Yasmin Schwarze einer Frau, deren Geschichte bis heute fasziniert.

Kassel. Ein berühmter Name, persönliche Erinnerungen und reichlich Gesprächsstoff: In der dritten Ausgabe ihrer regelmäßigen Talkreihe nehmen Emil Micalef und Yasmin Schwarze Priscilla Presley in den Blick. Nach den Erzählungen vom Oktoberfest steht diesmal ein eigenes Special auf dem Programm.

Für Emil ist Priscilla Presley mehr als ein bekanntes Gesicht aus Film und Fernsehen. Er ist ihr bereits persönlich begegnet. Sein Treffen mit ihr bei der REMUS Lifestyle Night auf Mallorca war schon Thema seines ersten Gesprächs mit der Nordhessen Rundschau. Nun rückt die Persönlichkeit hinter dem berühmten Namen in den Mittelpunkt einer eigenen Ausgabe.

Das Thema „Priscilla Presley in Deutschland“ erinnert zugleich an ein besonderes Kapitel ihrer Lebensgeschichte: Hier lernte sie Elvis Presley kennen. Aus dieser Begegnung entstand eine Verbindung, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Doch Priscilla ging auch ihren eigenen Weg als Schauspielerin und Geschäftsfrau.

Solche Geschichten geben der Talkreihe ihren persönlichen Charakter. Emil bringt Erlebnisse und Eindrücke von seinen Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten mit, Yasmin fragt nach. Gemeinsam holen sie Geschichten aus der Promiwelt nach Kassel und geben ihnen Raum im Gespräch.

Mit der dritten Ausgabe setzen die beiden ihre Reihe fort. Diesmal gehört die Aufmerksamkeit einer Frau, die weit mehr ist als die ehemalige Ehefrau des King of Rock ’n’ Roll: Priscilla Presley.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag.