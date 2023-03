Im Jahr 2023 feiert eine der schönsten und berühmtesten Rennstrecken Deutschlands ihren 100. Geburtstag. Das Herkules Bergrennen in Cassel, das von 1923 bis 1927 stattfand, lockte in jenen Jahren alle namhaften deutschen Rennfahrer mit ihren Rennwagen und Motorrädern an. Größen wie Rudolf Caracciola, Karl Kappler, Adolf Rosenberger und Carl Jörns waren damals in aller Munde.

Bereits 1927 berichtete die schreibende Zunft: „Es gibt keine idealere Rennbahn in der ganzen Welt als die Wilhelmshöhe. Kann man sich für eine Rennstunde ein schöneres Panorama denken?“ In den Jahren 1951 bis 1954 standen dann die Motorradrennen im Vordergrund, bei denen bis zu 80.000 Zuschauer vor Ort waren.

Nach einer Renaissance als historisches Oldtimer Rennen von 2005 bis 2015 wird der 100. Geburtstag der Rennstrecke im Jahr 2023 mit einem rollenden Museum gefeiert. Vom 28.4.2023 bis zum 30.04.2023 sind Besucher herzlich eingeladen, den Spuren von Caracciola und Co. zu folgen und ein spektakuläres Wochenende mit Gleichgesinnten, alten Rennwagen und Motorrädern im Europas größten und schönsten Bergpark zu erleben.

Besucher können das älteste Fahrerlager Deutschlands besichtigen und ihr eigenes Schätzchen auf dem abgesperrten Kurs vor vielen begeisterten Zuschauern präsentieren. Seien Sie dabei, wenn die Rennstrecke ihr 100-jähriges Jubiläum feiert und lassen Sie sich von der Geschichte und der Atmosphäre verzaubern.

Link: https://www.automobiles-kulturgut.org/herkules_bergrennen.php