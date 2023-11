„CHANG13°: Meister des Laufstegs und Mentor des Selbstvertrauens an der Moving School“

Der Designer CHANG13° hat sich nicht nur als Modeinnovator einen Namen gemacht, sondern er lehrt auch die Kunst des Laufsteggehens an der Moving School. Dieses einzigartige Programm hat das Ziel, angehenden Models und Modebegeisterten die Fertigkeiten beizubringen, um auf dem Laufsteg mit Selbstbewusstsein und Eleganz zu brillieren.

Die Moving School bietet ein vielfältiges Curriculum für alle, die Interesse am Modeln haben. Eines der herausragenden Angebote ist der „Social Catwalk“, bei dem Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre eigenen Modekreationen auf dem Laufsteg zu präsentieren. Dieses Konzept geht über das bloße Modeln hinaus und stärkt das Selbstvertrauen der Teilnehmer erheblich.

Das Selbstbewusstsein ist ein Schlüsselaspekt in der Modewelt, und CHANG13° betont die Bedeutung davon, um in der Branche erfolgreich zu sein. Der Designer ist bekannt für seine avantgardistischen Designs und hat eine treue Fangemeinde, die seine Arbeit bewundert. Er ist überzeugt, dass die Teilnahme am Social Catwalk-Programm den Teilnehmern helfen wird, sich in ihrer eigenen Haut wohler zu fühlen und ihre Modelkarrieren auf die nächste Stufe zu heben.

Die Teilnehmer des Social Catwalk haben die Möglichkeit, ihre eigenen Outfits zu entwerfen und sie dann stolz auf dem Laufsteg vorzuführen. Dieses hands-on-Erlebnis ist einzigartig und bringt den kreativen Aspekt der Modewelt in den Vordergrund. Es ist eine Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten und die Kreativität voll auszuleben.

Die nächste Show des Social Catwalk wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres stattfinden. In den Werkstätten und Ateliers, unter der kreativen Leitung der talentierten Schneiderin und Künstlerin Ljubow Jung, entstehen bereits mit Hingabe und Sorgfalt die neuesten Kollektionen, die bald der Welt präsentiert werden. Es wird verschiedene Kategorien geben, die die verschiedenen Outfits und Stile zeigen, die von den Teilnehmern erstellt wurden.

Der Social Catwalk ist eine Plattform, die die Vielfalt und Kreativität in der Modebranche feiert. CHANG13° und die Moving School sind stolz darauf, diese Gelegenheit zu bieten, um angehenden Models und Designern die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entfalten und gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein zu stärken.