Entdecken Sie die Vielfalt: Der SOCIAL CATWALK 24 in der Kasseler Markthalle

Es ist soweit! Wir möchten Sie herzlich einladen zum:

SOCIAL CATWALK ‚24 – Markt Mode!

Tauchen Sie ein in eine Welt der Vielfalt und Inspiration bei einem Markt voller Geschmack in Sachen Mode! Am 13. Juli 2024 erwartet Sie in der einzigartigen Atmosphäre der Kasseler Markthalle eine Modenschau, die mehr ist als nur ein Laufsteg: Es ist eine Feier der Vielfalt und Kreativität.

Datum und Ort:

Datum: 13. Juli 2024

Ort: Kasseler Markthalle, Marställer Platz 10, 34117 Kassel

Programm:

18:00 Uhr: Einlass

19:00 Uhr: Beginn der Modenschau

Im Anschluss: DISCO & Ball

SOCIAL CATWALK Modenschau:

Die Modenschau wird von Studierenden der Universität Kassel und Migrant*innen in Zusammenarbeit mit HOUSE of YOUTH, CHANGDARC sowie Max & SebH präsentiert. Sie werden unterstützt von KASSEL’s OpenCall.talents, unter der künstlerischen Leitung des Art Directors CHANG13° und seinem Team: Runa-Jean Tietze, Yaoting Xie, Ming Zhu und Roman Zubar.

OpenCall.talents:

Ein Highlight des Abends ist die Beteiligung der OpenCall.talents. Künstler, Designer, Models und alle Modeinteressierten aus Kassel sind eingeladen, ihre Kollektionen, darstellerischen Werke und einzigartigen Perspektiven zu präsentieren. Dieser offene Aufruf bietet eine Plattform für kreative Talente, ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen und Teil einer lebendigen und inklusiven Gemeinschaft zu sein.

Veranstaltet von:

Die Veranstaltung wird von Uni-Kassel Transfer – Unternehmerisches Denken und Handeln sowie Moving School – Learning from the Future organisiert. Unter der Leitung von SOCIAL CATWALK c/o CHANG13 in Zusammenarbeit mit der Kasseler Markthalle.

Unterstützt durch:

Die Veranstaltung wird gefördert mit der Unterstützung von Impulse für Kassel Stiftung, Stiftung Hübner & Kennedy sowie Forum Vita e.V.

„Kommen Sie und entdecken Sie die Vielfalt der Ideen und den Geschmack des Marktes in einer außergewöhnlichen Modenschau, die alle Altersgruppen, Genres und Gender jeder Herkunft feiert.“

Verpassen Sie nicht dieses einzigartige Event, das Mode, Kultur und Gemeinschaft auf eine inspirierende Weise zusammenbringt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und darauf, gemeinsam die Kreativität und Diversität Kassels zu feiern!

Text Chang13 redaktionelle Überarbeitung NHR