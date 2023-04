Frau Tanzt – Pulse lässt Kassel beben

Pulse war mehr als nur ein Event. Es war eine Bewegung, die sich über die Stadtgrenzen hinaus ausbreitete. Bei Pulse gab es nicht nur Techno, sondern auch Live Acts und mehr. Es war eine Mischung aus verschiedenen Genres, die die Gäste begeisterte. Viele bekannte Rapkünstler aus Kassel und der Region wie psyko, mikaklz, yungloki, youngt€€wave, noahdiablo und davidbecker traten bei Pulse auf und sorgten mit ihren Texten für viele emotionale Momente beim Publikum.

Genau hier setzte Pulse an. Die Veranstalter wollten nicht nur ein weiteres Event auf die Beine stellen, sondern eine Kultur in Kassel aufbauen. Sie wollten die Szene vereinen und einen Ort schaffen, an dem sich jeder connecten und gemeinsam feiern konnte. Und so wurde Pulse geboren.

Die Gäste kamen aus allen Ecken der Stadt und darüber hinaus. Sie kamen, um zu tanzen, um die Musik zu fühlen und den Bass in ihren Adern pulsieren zu lassen. Die Stimmung bei Pulse war immer mega, die Beats trieben die Gäste vorwärts und ließen sie die Nacht durchtanzen.

Weiter Puls Veranstaltungen sind in Planung.

Weitere Bilder auf : https://www.facebook.com/nhronline/

Text/Fotos © H.Jacob