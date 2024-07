„Social Catwalk’24: Ein Fest der Kreativität und Vielfalt auf dem Laufsteg der Zukunft“

Die „Social Catwalk’24“ Modenschau war ein herausragendes Event, das Studierende der Universität Kassel und Migrant*innen gemeinsam mit HOUSE of YOUTH, CHANGDARC sowie Max & SebH präsentierten. Unterstützt von KASSEL’s OpenCall.talents, wurde die Veranstaltung unter der künstlerischen Leitung des renommierten Art Directors CHANG13° und seinem talentierten Team, bestehend aus Runa-Jean Tietze, Yaoting Xie, Ming Zhu und Roman Zubar, organisiert.

OpenCall.talents: Ein Abend voller Kreativität

Ein besonderes Highlight des Abends war die Beteiligung der OpenCall.talents. Künstler, Designer, Models und Modebegeisterte aus Kassel hatten die Möglichkeit, ihre Kollektionen, darstellerischen Werke und einzigartigen Perspektiven vorzustellen. Dieser offene Aufruf bot eine Plattform für kreative Talente, um ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren und Teil einer lebendigen und inklusiven Gemeinschaft zu sein. Die Vielfalt und Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war beeindruckend und sorgte für eine inspirierende Atmosphäre.

Organisation und Unterstützung

Die Veranstaltung wurde von Uni-Kassel Transfer – Unternehmerisches Denken und Handeln sowie der Moving School – Learning from the Future organisiert. Unter der Leitung von SOCIAL CATWALK c/o CHANG13 in Zusammenarbeit mit der Kasseler Markthalle, wurde das Event zu einem vollen Erfolg. Die Kooperation verschiedener Organisationen und Initiativen spiegelte sich in der Professionalität und dem reibungslosen Ablauf der Modenschau wider.

Fazit

Die „Social Catwalk’24“ Modenschau war mehr als nur eine Präsentation von Mode; sie war ein Fest der kulturellen Vielfalt, der kreativen Ausdruckskraft und der Gemeinschaft. Die Kombination aus professioneller Organisation, künstlerischer Leitung und der Einbindung lokaler Talente machte dieses Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die positiven Rückmeldungen und die inspirierende Energie des Abends lassen darauf hoffen, dass die „Social Catwalk“ Modenschau auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird.

Text/Bilder © NHR