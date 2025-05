Laufsteg der Vielfalt: Social Catwalk 2025 bringt kreative Visionen auf die Bühne

Am 24. Mai 2025 wurde das Kulturzentrum in Kassel nicht nur zur Bühne für Mode, sondern zum Schauplatz eines bewegenden Miteinanders. Im Rahmen des innovativen Seminars Social Catwalk – ein gemeinsames Projekt von UKT – Unternehmerisches Denken und Handeln und SOCIAL CATWALK c/o CHANG13° – haben junge Designer:innen, Künstler:innen und Aktivist:innen gezeigt, wie viel Kraft in kreativer Zusammenarbeit steckt. Der Laufsteg wurde zum Labor für gesellschaftlichen Wandel: Mode wurde hier nicht bloß präsentiert, sondern gelebt – als Ausdruck von Persönlichkeit, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn.

Unter der Leitung von Art-Director CHANG13° & dem SOCIAL CATWALK Team, einem interdisziplinären Kollektiv aus Kunst, Design und Community-Arbeit, entstand eine Modenschau, die weit mehr als nur Kleidung zeigte. Es war ein Spiegel unserer Gesellschaft – facettenreich, mutig und voller Herz.

Die Designer:innen des Abends begeisterten mit Kollektionen, die Geschichten erzählen und Grenzen überwinden. Von erfahrenen Kreativen bis hin zu jungen Talenten – jede:r brachte seine ganz eigene Vision ein: AFRIQKASSEL, Berfin Topal, Celine, Blaukäppchen, Kathrin Mikorski, Florian Sitterle, MASON Schier, raquelfrida, Runa Jean Tietze und Yaoting Xie.

Ein ganz besonderer Moment war die Performance von AVIVA: Mit einer kraftvollen Mischung aus Voguing und Bewegungskunst brachte sie queere Identitäten eindrucksvoll zum Ausdruck und verlieh dem Abend eine berührende, künstlerische Tiefe.

Musikalisch wurde die Show begleitet von einem kreativen Künstler:innen-Kollektiv:

Eigengrau, Audrey Viper und CHANGDARC präsentierten live ihren gemeinsamen Track „CHAMPAIN“, während HIERONYMUS die musikalische Leitung übernahm und so für den passenden Soundtrack zu diesem inspirierenden Event sorgte.

Von der ersten Idee bis zur finalen Inszenierung arbeiteten die Teilnehmer:innen intensiv an Design, Styling, Bühnenbild, nachhaltiger Produktion und Eventmanagement. Dabei wurden wichtige Fragen diskutiert: Wie wird Mode wirklich inklusiv? Wie kann kreative Zusammenarbeit ohne starre Hierarchien funktionieren? Und wie lässt sich mit Upcycling echte Nachhaltigkeit schaffen?

Social Catwalk ist mehr als ein Seminar – es ist ein lebendiges Kollektiv, das Menschen verbindet und Raum für Vielfalt bietet. Besonders eingeladen sind alle, die Lust haben, sich einzubringen – sei es als Designer:in, Model, Techniker:in, Musiker:in oder Organisator:in. Ein besonderer Fokus liegt auf der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Schüler:innen und der LGBTQ+ Community.

Fazit:

Der Abend war ein starkes Statement für eine Modewelt, die Haltung zeigt und Vielfalt feiert. Social Catwalk, getragen vom Art-Director CHANG13° & dem engagierten Team, hat bewiesen, dass Mode nicht nur Kleidung ist, sondern ein kraftvolles Medium für Veränderung, Kreativität und Gemeinschaft.

Text, Bilder & Video © NHR