„Social Catwalk“ – Modenschau am 24. Mai feiert Vielfalt und Kreativität

Am 24. Mai 2025 verwandelt sich das Kulturzentrum Färberei in Kassel in eine Bühne für ein besonderes Modeprojekt: Die Modenschau Social Catwalk stellt Mode als Ausdruck von Persönlichkeit, Gemeinschaft und gesellschaftlichem Wandel in den Mittelpunkt. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist offen für alle.

Das Projekt ist Teil eines interdisziplinären Seminars an der Universität Kassel. Mit dabei sind nicht nur Studierende, sondern auch Schüler:innen, Migrant:innen, Geflüchtete sowie Mitglieder der LGBTQ+ Community. Gemeinsam gestalten sie eine Modenschau, die Kreativität, Inklusion und unternehmerisches Denken miteinander verbindet.

Geleitet wird das Seminar vom Kölner Designer und Künstler CHANG13°, der die Teilnehmenden durch alle Phasen begleitet – von der Kollektionsentwicklung über Styling und Inszenierung bis hin zu nachhaltiger Produktion und Eventmanagement.

Social Catwalk steht für mehr als Mode: Es ist ein lebendiges Kollektiv, das Diversität sichtbar macht und neue Formen der Zusammenarbeit ausprobiert. Die Besucher:innen dürfen sich auf eine inspirierende Show freuen, in der Kleidung zu einer Sprache wird – für Identität, Haltung und Veränderung.

