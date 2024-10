Conceptstore SCHöNER feierte einjähriges Jubiläum

In der Innenstadt von Kassel zieht der „Schöner Conceptstore“ seit einem Jahr Designliebhaber und stilbewusste Käufer in seinen Bann. Der Store steht für eine einzigartige Mischung aus Accessoires, zeitlos-elegantem Schmuck, stylischer Mode und Lifestyle-Artikeln – jedes einzelne Teil wird mit einem unverwechselbaren Sinn für Ästhetik und Qualität ausgewählt. Das Sortiment deckt ein breites Spektrum ab und richtet sich an Menschen, die auf der Suche nach dem Besonderen sind. Hier wird jeder Besuch zu einem Erlebnis für die Sinne, denn der Store ist so gestaltet, dass man sich sofort wohl und inspiriert fühlt.

Am 25. und 26. Oktober 2024 feierte der SCHöNER Conceptstore in der Neuen Fahrt sein einjähriges Bestehen mit einem bunten Programm für die Besucher und Kunden. Kleine Überraschungen, Musik und die Möglichkeit für Mini-Tattoos rundeten die beiden Tage ab. Die Inhaber, Kerstin und Alex, zeigten sich begeistert von dem vielen positiven Zuspruch und freuten sich, dass der Store innerhalb eines Jahres zu einem festen Anlaufpunkt für Designfans in Kassel geworden ist.

Mit seinem einzigartigen Sortiment und besonderen Events bereichert der SCHöNER Conceptstore das kulturelle Leben Kassels und lädt auch künftig zum Stöbern und Entdecken.

Link zum Shop: https://www.schoener.store/

#