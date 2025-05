Bühne frei für Vielfalt, Kreativität und Empowerment: Social Catwalk in Kassel

Am 24. Mai 2025 heißt es in Kassel wieder: Bühne frei für den Social Catwalk! Ab 18:00 Uhr verwandelt sich das Kulturzentrum Färberei am Universitätsplatz in eine lebendige Plattform für Mode, Performance und gesellschaftliches Miteinander. Die Veranstaltung bringt Designerinnen, Performer, Kunstschaffende und ein vielfältiges Publikum zusammen – mit dem Ziel, Kreativität sichtbar zu machen und neue Impulse in die Stadt zu tragen.

Besucherinnen und Besucher erwartet eine energiegeladene Modenschau mit Special Performances, einem kuratierten Pop-up-Shop sowie inspirierenden Menschen, die mehr als nur Trends präsentieren – sie zeigen Haltung.

Besonders freuen wir uns, dass auch Veronique Koussai, bekannt vom Afriq-Kassel Festival 2025, das Event mit ihren farbenprächtigen Mode-Highlights bereichern wird. Zudem sorgt sie mit ihrem Team erneut für die kulinarischen Genüsse – eine wunderbare Gelegenheit, Mode und Geschmack in einem einzigartigen Rahmen zu erleben.

Auch unsere Redaktion unterstützt dieses Projekt mit großer Überzeugung – denn der Social Catwalk zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Kreativität, Vielfalt und Empowerment zusammenkommen.

Wir wünschen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nun viel Vergnügen bei unserem exklusiven Videointerview mit Chang und Celine, in dem die beiden über ihre Vision, die Hintergründe des Projekts und die Kraft des gemeinsamen Auftritts sprechen.

Text&Video © NHR