Ein neues Kapitel für die Kunst: Zaki al Maboren und die KunstWerkstatt Kassel

Nach 30 erfolgreichen Jahren im Kunsttempel hat sich der Künstler Zaki al Maboren räumlich wie auch konzeptionell weiterentwickelt: Mit seinem Umzug in die KunstWerkstatt Kassel e.V. hat er sich nicht nur deutlich vergrößert, sondern auch neue Möglichkeiten für kreative und künstlerische Entfaltung geschaffen.

In den großzügigen neuen Räumlichkeiten am Weinberg in Kassel findet nun nicht nur al Maborens Atelier ein neues Zuhause, sondern auch ein vielfältiges Angebot an Workshops, Seminaren und Kursen für alle Altersgruppen. Neben seiner eigenen Arbeit motiviert der charimatische Künstler andere Kunstschaffende, den Raum als Plattform für ihre eigenen kreativen Projekte zu nutzen.

Besonders spannend ist die Entstehung einer kleinen Bühne, die künftig für Poetry Slams, Theateraufführungen, Installationskunst und andere kreative Formate zur Verfügung stehen wird. Mit diesem erweiterten Angebot möchte die KunstWerkstatt Kassel zu einem lebendigen Kultur- und Begegnungsort für Kunstschaffende und Kunstinteressierte werden.

Die KunstWerkstatt Kassel: Ein Zentrum für kreative Bildung

Die KunstWerkstatt Kassel e.V. ist ein bürgerschaftlich getragener Verein, der sich der künstlerischen Bildung und kulturellen Teilhabe verschrieben hat. Mit einer Holz-, Stein- und Metallwerkstatt, einer eigenen Schmiede und Seminarräumen bietet sie ein breites Spektrum an kreativen Möglichkeiten. Hier können Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ihre Fähigkeiten entdecken und ausbauen.

Das Kursangebot reicht von Metallgestaltung und Bildhauerei bis hin zu regelmäßigen Workshops in der KinderKunstWerkstatt, die jeden Dienstag stattfindet. Besonders wichtig ist dem Verein die Arbeit mit jungen Menschen. Kooperationen mit Schulen, kreative Kindergeburtstage und Ferienprojekte bilden den Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit.

„Es geht nicht um handwerkliche Perfektion, sondern darum, den Mut zu finden, die eigene Kreativität auszuleben und Neues auszuprobieren“, erklärt Thomas Hofer, einer der Vorstände der KunstWerkstatt.

Ein Interview mit Zaki al Maboren und Thomas Hofer

Im Gespräch mit Zaki al Maboren und Thomas Hofer wird deutlich, wie sehr sie das kreative Potenzial dieser neuen Räumlichkeiten begeistert. „Die KunstWerkstatt ist mehr als ein Atelier oder eine Werkstatt – sie ist ein Ort der Begegnung, der Bildung und der Inspiration“, betont al Maboren. Besonders die Möglichkeit, andere Künstler einzuladen und gemeinsam Projekte zu realisieren, sieht er als großen Gewinn.

Thomas Hofer ergänzt: „Unser Ziel ist es, die Schwelle zur Kunst möglichst niedrig zu halten, damit jeder die Chance bekommt, sich kreativ auszuprobieren.“

Das Zusammenspiel von Zaki al Maborens künstlerischem Können und der offenen Struktur der KunstWerkstatt verspricht, Kassels Kulturszene um eine dynamische Facette zu bereichern. Mit dieser neuen Etappe wird al Maboren nicht nur seine eigene Kunst weiterentwickeln, sondern auch vielen anderen Menschen Raum für kreative Entfaltung bieten.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit unserem Interview mit Zaki al Maboren und Thomas Hofer!