Glowesbeutel gestalten: Kreativer Workshop bringt Adventsstimmung ins Future Space

Gemeinsam kreativ werden, der Fantasie freien Lauf lassen und in festlicher Atmosphäre individuelle Kunstwerke schaffen – genau das bot das gemeinsame Event des City Kaufleute Kassel e. V., des Fridericianums und des Future Space. Unter dem Motto „Gestalte deinen Glowesbeutel“ konnten Kinder und Familien ihre künstlerischen Talente entdecken und entfalten.

An verschiedenen Workshop-Stationen standen Stempel, Textilien, Farben und Drucktechniken zur Verfügung, um einzigartige Beutel zu gestalten. Dabei war jede Kreation ein Unikat – mal bunt, mal schlicht, aber stets mit persönlicher Note. Die Künstler Zaki al Maboren und Frances Kramer begleiteten die Teilnehmenden dabei mit wertvollen Tipps und helfenden Händen, sodass selbst kleine Künstler*innen beeindruckende Ergebnisse erzielten.

Begleitet wurde das kreative Treiben von festlicher Musik und kleinen Leckereien, die für vorweihnachtliche Stimmung sorgten.

Am Glowesabend (6.12.2024) können die Glöwes von 16 – 21 Uhr, mit einer erwachsenen Begleitperson, die KVG-Busse und Bahnen kostenfrei nutzen.

Als Fahrschein gilt der Glowesbeutel!

In diesem Jahr lockt eine Besonderheit:

Kinder bis 12 Jahre können ein Foto ihres selbst gestalteten Glowesbeutel bis zum

8. Dezember 2024 an wettbewerb@futurespace.org schicken.

Für die schönsten Beutel werden 3 Kassel Gutscheine im Wert von 25 Euro verlost.

(Bitte um Angabe des Alters) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Im Anschluss führte der Weg in das neue Atelier des Künstlers Zaki Al-Maboren in der Kunstwerkstatt Kassel e.V. in der Heckerstraße 30. Nach dem gemeinsamen Workshop im Future Space widmete sich Zaki Al-Maboren einer weiteren Herzensaufgabe: einer Malgruppe mit traumatisierten Kindern. Mit einfühlsamer Anleitung und kreativen Impulsen schuf er einen geschützten Raum, in dem die jungen Teilnehmenden ihre Emotionen durch Kunst ausdrücken und verarbeiten konnten. Ein erfolgreicher Abschluss eines ereignisreichen Tages voller Kreativität und Gemeinschaftssinn.

