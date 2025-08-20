Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Ausstellung von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Vom 10. September bis 17. Oktober 2025 präsentiert der Kasseler Künstler Zaki Al-Maboren seine neue Ausstellung Fragmentum – Relikte eines Ganzen im Hallenbad Ost. Die Vernissage findet am 10. September um 18:30 Uhr statt, zur Eröffnung spricht Dr. Jutta Grandy.

In der Ausstellung zeigt Al-Maboren hybride Serien, in denen er unterschiedliche Stilrichtungen miteinander verbindet. Viele seiner Werke bestehen aus Miniaturen, die sich zu einem größeren Ganzen fügen und so ein umfassendes Bild ergeben. Neben farbigen Arbeiten, die seinen charakteristischen Stil widerspiegeln, sind auch schwarz-weiße Werke zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung durch oxidierte Bilder, die den Arbeiten zusätzliche Tiefe und Materialität verleihen.

„Diese Serie ist mehr als nur eine Sammlung von Bildern“, betont der Künstler. „Sie ist eine visuelle Erzählung meines Lebenslaufes – ein Einblick in meine Sichtweisen, meine Erfahrungen und mein künstlerisches Denken.“

Die Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher ein, in den Dialog mit dem Künstler zu treten.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 12:00 bis 16:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

Ort: Hallenbad Ost, Leipziger Straße 99, 34123 Kassel

Weitere Informationen unter: https://maboren.net/

Grafik: © Zaki Al-Maboren Foto: © NHR