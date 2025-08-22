AFRIQKASSEL: Literarisches Abendessen im Zeichen von Tanz und Gesang

Am 18. Oktober 2025 verwandelt sich das Literaturhaus Kassel (Palais Bellevue) in einen Ort der Begegnung zwischen Literatur, Musik, Tanz und Kulinarik. Unter dem Titel „AFRIQKASSEL – Literarisches Abendessen“ steht der Abend ganz im Zeichen afrikanischer Kultur und Tradition.

Das diesjährige Leitthema „Tanz und Gesang als Symbole des emotionalen Ausdrucks in der afrikanischen Kultur und Tradition“ spiegelt sich sowohl in den literarischen Beiträgen als auch in den künstlerischen Darbietungen wider. Ziel ist es, ein sinnliches wie intellektuelles Erlebnis zu schaffen, das die Tiefe und Vielfalt afrikanischer Ausdrucksformen erlebbar macht.

Neben Lesungen und Vorträgen erwarten die Gäste authentische Tanzaufführungen, musikalische Beiträge sowie ein gemeinsames Abendessen. Damit bietet die Veranstaltung nicht nur Einblicke in die afrikanische Literaturszene, sondern auch Gelegenheit, Kultur mit allen Sinnen zu genießen.

Kulturelle Brücken bauen
Das AFRIQKASSEL Literarische Abendessen verfolgt mehrere Ziele:

  • Afrikanische Literatur und ihre Autor*innen sichtbar machen.

  • Die emotionale und soziale Bedeutung von Tanz und Gesang in afrikanischen Gesellschaften verdeutlichen.

  • Räume für Dialog und interkulturellen Austausch schaffen.

  • Vorurteile abbauen und die Vielfalt afrikanischer Identitäten stärken.

  • Afrodescendanten und Diaspora-Gemeinschaften Anerkennung und Sichtbarkeit geben.

Die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung liegt darin, afrikanische Kulturen abseits exotisierender Klischees zu präsentieren und Literatur als Medium der Toleranz und Vielfalt zu nutzen.

Das Programm im Überblick

  • 14:00 Uhr – Einlass

  • 15:00 Uhr – Begrüßung

  • 15:10 Uhr – Vortrag von Veronique Kouassi: Tanz und Gesang als Symbole des emotionalen Ausdrucks in der afrikanischen Literatur

  • 15:40 Uhr – Lesung von Stephen Awung (APC-Vorsitzender, Schriftsteller)

  • 16:10 Uhr – Tanz „Ngwau Koor“ aus Kamerun (Yem Yem Maliga)

  • 16:30 Uhr – Bauchtanz

  • 16:40 Uhr – Vortrag von Napo Labodja: Kourdjima – Spiritueller Tanz der jungfräulichen Mädchen der Bassar

  • 17:10 Uhr – Poetry Slam (Melki MOT)

  • 17:20 Uhr – Musikalische Darbietung

  • 17:30 Uhr – Traditioneller Tanz aus Ghana und der Elfenbeinküste

  • 18:30 Uhr – Gemeinsames Dinner

  • 20:30 Uhr – Offene Diskussion mit Musik von King Cheroke, Souleymane und DJ-Set

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis ab 10 Euro.

Mit diesem besonderen Abend setzt AFRIQKASSEL ein Zeichen für interkulturellen Dialog, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Anerkennung afrikanischer Kultur im Herzen Kassels.

