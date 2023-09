Am 23. September 2023 fand im Film-Shop Kassel eine ganz besondere Lesung statt Die Metzgermeisterin Katharina Koch aus Calden las aus ihrem Buch „Unser täglich Fleisch“ vor einem interessiertem Publikum.

Die Lesung von Katharina Koch war Teil des Rahmenprogramms des RANDFILMFEST, das vom 21. bis zum 24. September 2023 statt fand. Dieses Jahr feiert das Festival nicht nur seinen zehnten Geburtstag, sondern widmete sich auch der abseitigen Welt der Filmkunst.

Die Lesung von Katharina Koch war mit ein Höhepunkt des Festivals und bot den Besuchern einen faszinierenden Einblick in ihr Buch „Unser täglich Fleisch“. In diesem Werk nimmt sie die Leser mit auf eine Reise in die Welt der Fleischverarbeitung und Metzgerkunst. Ihre lebendige Darbietung und ihr tiefes Wissen begeisterten das Publikum und sorgten für angeregte Diskussionen im Anschluss.