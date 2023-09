Zaki Al-Maboren. Kasseler Atelierrundgang 2023: Kunst dort entdecken, wo sie entsteht

Zaki Al-Maboren, ein in Kassel ansässiger Künstler mit Wurzeln im nubischen Teil des Sudan, hat sich in der Kunstszene einen wohlverdienten Namen gemacht. Mit einem beeindruckenden akademischen Hintergrund und einer leidenschaftlichen Hingabe zur Kunst hat er eine faszinierende Reise hinter sich. Zaki Al-Maboren begann seine künstlerische Laufbahn an der Universität Kassel, wo er Kunstwissenschaften und Politikwissenschaften studierte. Im Jahr 1993 schloss er sein Studium mit einem Magister Artium ab, was einen soliden Grundstein für seine künstlerische Karriere legte.

Zaki Al-Maboren ist zweifellos ein talentierter Künstler, der Brücken zwischen verschiedenen Kulturen und Kunstformen schlägt. Seine Werke sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern auch eine Quelle der Inspiration und des Dialogs zwischen den Kulturen. Seine Reise durch die Kunstwelt ist zweifellos noch lange nicht zu Ende, und es wird spannend sein, zu sehen, welche faszinierenden Werke er in Zukunft noch schaffen wird.

Am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September, hatten Kunstinteressierte die Gelegenheit, 52 verschiedene Ateliers in der gesamten Stadt zu besuchen. Dieses Wochenende bot die einzigartige Möglichkeit, sich in die Vielfalt der Kasseler Kunstszene zu vertiefen. Die Besucherinnen konnten mit den Künstlerinnen persönlich ins Gespräch kommen, ihre Arbeitsweisen kennenlernen und sogar live bei ihrer kreativen Arbeit zuschauen. Vielleicht entdeckte man dabei nicht nur neue Eindrücke, sondern auch das eine oder andere Kunstwerk, das man mit nach Hause nehmen konnte.

Link: https://maboren.net/

Bilder © NHR