Faszinierende Pyrotechnik: Feuerwerk-Vortrag im weihnachtlichen Future Space

Am 18. Dezember 2025 fand im festlich geschmückten Future Space ein aufschlussreicher Vortrag über die chemisch-physikalischen Prozesse hinter Feuerwerksraketen statt. Bei Punsch und Glühwein bot der Experte Frank Rehrmann den Zuhörern einen tiefgehenden Einblick in die Wissenschaft der Pyrotechnik und erklärte detailliert, wie Feuerwerke funktionieren.

Eine Feuerwerksrakete basiert auf einer kontrollierten chemischen Reaktion, bei der Treibstoff in Schubkraft und Lichteffekte umgewandelt wird. Die Rakete besteht aus mehreren Hauptkomponenten:

Antrieb: Der Treibsatz, meist aus Schwarzpulver, setzt bei Zündung Gase frei. Diese dehnen sich aus und erzeugen die notwendige Schubkraft, um die Rakete in die Luft zu befördern.

Der Treibsatz, meist aus Schwarzpulver, setzt bei Zündung Gase frei. Diese dehnen sich aus und erzeugen die notwendige Schubkraft, um die Rakete in die Luft zu befördern. Steuerung: Ein stabilisierender Stab sorgt dafür, dass die Rakete gerade fliegt.

Ein stabilisierender Stab sorgt dafür, dass die Rakete gerade fliegt. Effektladung: In der Spitze befinden sich Metallverbindungen, die für die farbigen Lichteffekte sorgen, wenn die Rakete in großer Höhe explodiert.

In der Spitze befinden sich Metallverbindungen, die für die farbigen Lichteffekte sorgen, wenn die Rakete in großer Höhe explodiert. Zündung: Sobald die Rakete ihre maximale Höhe erreicht, wird die Effektladung gezündet, was die finale Explosion und die farbenfrohen Effekte auslöst.

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags lag auf der Erzeugung von Farben durch die Verbrennung verschiedener Metalle. Rehrmann erläuterte, wie Metalle wie Lithium (intensives Rot) und Kupfer (blau-grüne Flammen) spezifische Farberscheinungen hervorrufen, die auf der Anregung von Elektronen in den Metallatomen basieren.

Zusätzlich wurde die Funktionsweise des Bengalischen Feuers beschrieben. Dabei verbrennen Metallpartikel wie Eisen oder Magnesium in der Flamme und erzeugen Funken. Die Art der Funken hängt vom verwendeten Metall ab:

Eisen: Goldene bis rötliche Funken

Goldene bis rötliche Funken Aluminium: Weiße Funken

Weiße Funken Magnesium: Extrem helle, weiße Funken

Extrem helle, weiße Funken Titan: Intensivere, größere weiße Funken

Der Vortrag bot eine fundierte und anschauliche Auseinandersetzung mit den chemischen und physikalischen Grundlagen von Feuerwerken und begeisterte das Publikum mit praktischen Beispielen und tiefen Einblicken in die Pyrotechnik.

Mit dieser stimmungsvollen Veranstaltung endete die Reihe „Donnerstag für Neugierige“ für dieses Jahr. Im kommenden Jahr geht es mit neuen spannenden Vorträgen weiter.

