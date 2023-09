„Kunstausstellung: Farben & Vielfalt – Ljubow Jung und Hans Hebestreit“ am 20. Oktober im Haus Berneburg

Die Geschichte der Kunst ist reich an talentierten Künstlerinnen und Künstlern, die die Welt mit ihren einzigartigen Werken bereichert haben. Eine solche bemerkenswerte Künstlerin ist Ljubow Jung, die 1960 in einem malerischen Dorf in Kasachstan geboren wurde und seitdem die Welt mit ihrer kreativen Brillanz erobert.

Ljubow Jung verbrachte ihre formative Zeit in der künstlerischen Atmosphäre Moskaus, wo sie an der renommierten Moskauer Universität für Kunst, Fachbereich Easel Painting and Graphics, ihre Fähigkeiten perfektionierte. Dieses beeindruckende akademische Umfeld half ihr, ihre künstlerische Stimme zu finden und ihre Techniken zu verfeinern.

Ljubow Jung ist zweifellos eine Künstlerin, die die Welt durch ihre Kunst bereichert und inspiriert. Ihre Leidenschaft für Farben und Formen ist ein Geschenk für die Kunstwelt und eine Erinnerung daran, dass die wahre Schönheit in der Vielfalt liegt. Ihre Werke sind ein Spiegelbild ihrer Seele und laden uns ein, in diese faszinierende Welt der Kunst einzutauchen.

Die Welt der Kunst ist ein schier endloses Universum von Kreativität, in dem sich Talente aus allen Ecken der Welt entfalten. Ein solch bemerkenswertes Talent ist Hans Hebestreit, geboren am 16. November 1962 in Kassel, Deutschland. Schon früh zeigte er seine Liebe zur Malerei und begann bereits in der ersten Klasse seine ersten Pinselstriche zu setzen. Doch was Hans Hebestreit besonders auszeichnet, ist sein einzigartiger Stil, der von der Bewegung des abstrakten Expressionismus inspiriert ist.

Seine Kunstwerke sind ein Fest der Farben und Texturen, die den Betrachter in eine Welt abstrakter Schönheit entführen. Hans Hebestreit nutzt eine breite Palette von Techniken, darunter Pinsel, Spachtel, Spraydosen, Schablonen und sogar Löffel, um seinen Werken Leben einzuhauchen. Diese Vielfalt an Werkzeugen und Techniken ermöglicht es ihm, eine bemerkenswerte Tiefe und Dimension in seinen Bildern zu erzeugen.

Besonders bekannt sind seine faszinierenden „Astronauten auf Acryl“. Diese Bilder entführen den Betrachter in eine Welt von Raum und Zeit. Durch seine einzigartige Technik gelingt es Hans Hebestreit, eine hypnotische Atmosphäre zu schaffen, die den Geist auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Universums mitnimmt.