DIY – Workshop – Bau einer Dynamo-Orgel mit Sebastian Fleiter und Wolfram Spyra in der Nachrichtenmeisterei

Die Dynamo-Orgel ist zweifellos ein faszinierendes DIYP-Projekt, das die fabelhafte Verbindung von Musik und Technologie auf einzigartige Weise offenbart. Hierbei handelt es sich um ein bemerkenswertes musikalisches Instrument, das seine Energiequelle in einem Fahrrad und einem Dynamo findet, die dann über einen Lautsprecher oder dem K2500RS Sampler in wundervolle Klänge und Töne verwandelt werden.

Dieses außergewöhnliche Instrument erschafft somit eine einzigartige Symbiose zwischen der künstlerischen Welt der Musik und der faszinierenden Mechanik sowie der Energie der Elektrizität.

Zusätzlich fügt sich ein weiteres Element in dieses akustische Szenario ein: Die aufgezeichneten Glockenschläge werden durch ein sensibles Mikrofon erfasst und in Echtzeit an den K2500RS Sampler weitergeleitet. Diese Klänge werden dann durch eine Midi-Tastatur in ein wahrlich außergewöhnliches Klangpanorama verwandelt. Das Resultat ist ein beeindruckendes und unvergleichliches akustisches Erlebnis, das die Sinne berührt und die Vorstellungskraft beflügelt.

An jenem Tag, an dem diese Dynamo-Orgel erklang, wurde Raum und Zeit überwunden. Es war eine akustische Reise, die uns mit ihren Klängen in ferne Welten entführte und die Tiefe der Musik auf eindrucksvolle Weise erfahrbar machte.

Vergessen Sie nicht, sich den kommenden Freitag, den 29. September 2023, ab 19 Uhr, in Ihrem Kalender vorzumerken. An diesem Abend erwartet Sie die Finissage und Außeninstallation „LUNA“ von Udo P. Leis, begleitet von einem fesselnden Artist Talk und einem Vollmondkonzert, das Ihre Herzen mit Klang und Magie füllen wird.

Nachrichtenmeisterei Kassel, Franz Ulrich Str. 18c, 34117 Kassel und Future Space, Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel

Link: https://derspyra.de/

Wir freuen uns darauf