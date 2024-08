Letzte Chance: Die Magische Lichtkunst-Ausstellung LichtWEGE Erleben!

Es sind nur noch zwei Tage, um in die faszinierende Welt der Lichtkunst-Ausstellung LichtWEGE einzutauchen und die zauberhafte Atmosphäre der Weinbergterrassen in Kassel zu genießen!

Seit 27 Tagen verwandelt LichtWEGE die historischen Weinberge in ein strahlendes Meer aus Farben und Formen. Diese einzigartige Veranstaltung ist weit mehr als nur ein visuelles Spektakel – sie ist eine Reise in eine Welt, in der Licht und Kunst in perfekter Harmonie verschmelzen.

Die Ausstellung bietet nicht nur beeindruckende Lichtinstallationen, sondern lädt auch dazu ein, diesen besonderen Ort in Kassel in einem neuen Licht zu entdecken. Die Terrassen bieten einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt und schaffen eine unvergleichliche Kulisse für die kunstvollen Lichtspiele.

Rückblickend auf die vergangenen 27 Tage können wir auf eine sehr erfolgreiche Zeit voller magischer Momente zurückblicken. Das Publikum wächst stetig, und die Resonanz ist überwältigend. Besucher berichten von unvergesslichen Erlebnissen und loben die Ausstellung als ein Highlight im Kulturkalender der Stadt.

Doch nun läuft die Zeit ab – nur noch zwei Tage bleiben, um Teil dieses außergewöhnlichen Ereignisses zu sein! Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, LichtWEGE und die einzigartige Atmosphäre der Weinbergterrassen zu erleben. Dieses Event ist ein Muss für Kunstliebhaber und für alle, die sich von Licht und Farben verzaubern lassen wollen.

Seien Sie dabei und lassen Sie sich von der Magie der Lichtkunst in den Bann ziehen, bevor der letzte Vorhang fällt!

Link: https://lichtwege.art/

© NHR