Future Space: Kunstprojekt mit Berliner Künstler, Künstliche Intelligenz trifft Pappe und Leinwand

Am Donnerstag, den 15. August 2024 von 13 –17 Uhr findet im Future Space (Wilhelmsstraße 2) ein Workshop mit dem Künstler Roman Lipski statt. Das Angebot richtet sich an Interessierte ab 10 Jahren, die gemeinsam das Kasseler Wahrzeichen, den Herkules, aus Pappe bauen und diesen mittels einer selbst entwickelten KI digitalisieren. Im Anschluss wird der digitale Zwilling gemeinschaftlich in ein Gemälde verwandelt. Unter der Anleitung des Künstlers lernen die Teilnehmer, wie man Farben mischt, Texturen erzeugt und eine Leinwand zum Leben erweckt.

anmeldung@futurspace.org