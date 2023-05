Tattoo Flash Day im Studio Olga: Ein kreatives Highlight des Galeriefestes

Im Rahmen des diesjährigen Galeriefestes erstrahlte das Studio Olga in einer Vielfalt an beeindruckenden Designs. Der Tattoo Flash Day lockte zahlreiche Besucher an, die die einzigartige Gelegenheit nutzten, sich spontan und ohne Termin aus einer erlesenen Auswahl an Flashes der talentierten Künstlerinnen ein individuelles Tattoo stechen zu lassen.

Das Studio Olga, bekannt für seine außergewöhnlichen Tattookunstwerke, war an diesem besonderen Tag der Anlaufpunkt für Tattoo-Enthusiasten und Neugierige gleichermaßen. Die Atmosphäre war erfüllt von Aufregung und Vorfreude, während die Besucher gespannt auf die Wahl ihres perfekten Flashs warteten.

Die Künstlerinnen hatten im Vorfeld eine beeindruckende Kollektion an Designs vorbereitet. Von filigranen Blumenmotiven bis hin zu abstrakten geometrischen Formen – für jeden Geschmack war etwas dabei. Jeder Flash war ein Unikat. Es war ein Tag voller Kreativität und bleibender Erinnerungen, den viele Besucher sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Link: https://www.galeriefest-kassel.de/

Text/Bilder © H.Jacob

