Die Urban5Gallery ist mehr als nur eine gewöhnliche Kunstgalerie. Hier steht nicht nur die Kunst im Vordergrund, sondern auch die Jugendarbeit in all ihren Facetten. Neben den beeindruckenden Kunstausstellungen junger und etablierter Künstler liegt ein besonderer Schwerpunkt der Urban5Gallery auf dem Bereich der Rappmusik. Eine monatliche Veranstaltung, die Rappcouch, spiegelt das wider. In dieser kreativen Umgebung haben talentierte Musiker die Möglichkeit, ihre Leidenschaft und ihre Geschichten mit einem breiten Publikum zu teilen.

Emotionale Klänge und leidenschaftliche Texte: Prodbyelider44 aus Kassel ist nicht nur ein begabter Texter, sondern produziert auch seine eigenen Beats. Seine Musik zeichnet sich durch emotionale Texte aus, die mit viel Herzblut geschrieben sind. Jeder Song erzählt eine Geschichte und berührt die Zuhörer auf eine einzigartige Weise. Mit seiner aufrichtigen Kunst hat Prodbyelider44 bereits eine starke Fangemeinde um sich geschart und wird zweifellos in Zukunft noch viel von sich hören lassen.

Ein weiteres vielversprechendes Talent, das aus Kassel stammt, ist Zoé Tsamaldoupis. Sie ist eine aufstrebende Liedertexterin und Sängerin, die bereits jetzt mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren berührenden Texten Aufmerksamkeit erregt. Durch die Unterstützung der Urban5Gallery erhält sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich als Künstlerin zu etablieren. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Talent wird sie zweifellos die Musikwelt beeinflussen.

Schwarze Augen

In unseren schwarzen Augen spiegelt sich der Schatten ihrer schwarzen Herzen

Denn unsere Wurzeln haben Farbe , während ihre nur braun sind

Unsere Familien und wir erleideten schmerzen

Nur weil unsere südländischen Haare wehten im Wind.

Die alten die nun in Cafés am Straßenrand sitzen und xerie und andere spiele Spieln

Waren einst die die Deutschland wieder errichteten

Als eure vor braunem Hass in den Augen fielen.

Solange wir nun nach euren Regeln spielen ist unsere Herkunft schön und ich bin Exot

Aber sobald ich meine Sprache spreche wünschst du mir den tot?

Ihr geht in UNSEREN Restaurants essen und Mykonos ist euch sehr bekannt

Aber sagen wir was gegen den Rassismus hier reichst du mir nicht mehr die Hand?

Was ist diese Doppelmoral? Ein Franzose ist euch herzlich willkommen aber komm ich aus der Türkei ist es mit eurer Gastfreundschaft vorbei. Als Kind immer gewünscht blauäugig und blond zu sein doch jetzt bin ich froh das sich meine langen Locken wieder mit den Wind vereinen. Denn ich bin lieber ein Kanacken Kind als nach euren regeln zu spielen,

Denn diese bestehen aus Rassismus, Intoleranz und den Tränen der, die ihr Leben ließen um nach DeutschlandLand zu kommen, jedoch nicht wussten das unsere werte aufgrund der Herkunft herabfielen.