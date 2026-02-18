Familien-Steinzeittag im Naturkundemuseum am 22. Februar

Eine Zeitreise in die Welt der Mammuts, Jäger und Sammler erwartet kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker beim Familien-Steinzeittag am Sonntag, 22. Februar, von 10 bis 18 Uhr im Naturkundemuseum im Ottoneum, Steinweg 2.

Mitmachen und Ausprobieren stehen im Mittelpunkt des Aktionstags: Besucherinnen und Besucher können funktionstüchtige Schwirrhölzer herstellen, aus selbst gemahlenem Mehl Steinzeitfladenbrote backen oder mit Ton eigene steinzeitliche Figuren gestalten. Ein besonderes Highlight ist die Vorführung des deutschlandweit bekannten Feuersteinschlägers Andreas Benke, der sein Handwerk anschaulich präsentiert.

Spannende Familienführungen durch die Eiszeitausstellung mit ihren beeindruckenden Mammuts finden um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr statt und vermitteln faszinierende Einblicke in das Leben unserer Vorfahren.

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene sowie drei Euro für Kinder ab sechs Jahren und Ermäßigte. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (0561) 787 4066 oder online unter www.kassel.de/naturkundemuseum-veranstaltungen.

PM: Stadt Kassel