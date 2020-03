Der Korbacher Profiboxer Mario Jassmann verteidigt am 21.3.2020 seinen WBF-Intercontinental Titel im Supermittelgewicht in der Korbacher Kreissporthalle.

Sein Gegner steht bereits fest und bereitet sich auf seine Titelchance gegen Jassmann seit Anfang Januar intensiv vor. Attila Korda aus München hat den Kampfvertrag unterschrieben und wird versuchen den Titel mit nach Bayern zu nehmen.

Erstmalig wird es eine Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender TV Nova aus der Tschechischen Republik geben.

Der Sender hat die beiden tschechischen Spitzenboxer Lucie Sedlackova (Ex WBC-Weltmeisterin) und Stepan Horvath (Ex WBO-Europameister) unter Vertrag und bringt beide zu den Kämpfen mit in den Korbacher Boxring.

Prince Patel (22 Win/1 Defeat/1 Draw) aus Acton/England (WBF-Weltmeister) wird das dritte Mal bei PSP-Boxing (Veranstalter Enrico Schütze) einen Kampf austragen.

Nach seiner bisher einzigen Niederlage im Juli 2019 in Jeddah/Saudi Arabien um den IBO – Weltmeister – Titel im Bantamgewicht, will er sich mit dem Kampf in Korbach wieder ins Gespräch für einen WM-Kampf der großen Verbände bringen.

Mit Abdul Ghafour Esmaili wird ein weiterer Boxer aus der Region kämpfen.

Mit einigen Boxern laufen derzeit noch Verhandlungen, so dass 8 bis 10 Kämpfe an diesem Abend ausgetragen werden.



Ticketverkauf:

Karten zu allen Preisen: Fam. Jassmann Albert Leiß Str. 51 34497 Korbach. Infos: 05631 61613 mobil 0170 1585579 reinhard@jassmann-boxen.de

Tickets für Tribüne im Vorverkauf:La Le Lu Abendteuerland in Korbach, Raiffeisenstraße 9 Korbach, Tel.: 05631 9371007



Tickets für Tribünenplätze: Kindertagesstätte Kleines Wunderland

Vorverkauf Tickets für Tribünenplätze: Klaus Springmann Schuh u. Schlüsselservice 05631 920785 Flechtdorfer Str. 1

Weitere Informationen auch unter: http://www.psp-boxing.com