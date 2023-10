Vergangenes Wochenende stand die Sporthalle „Goldene Aue“ in Goslar ganz im Zeichen des Boxsports. Unter dem Motto „Harzattack – Way To The Top!“ versammelten sich bekannte Boxgrößen wie Adam Deines, Mario Jassmann und die aufstrebende Federgewichtlerin Lara Ochmann, um die Zuschauer mit spannenden Kämpfen zu begeistern.

Mario Jassmann (26-0-0, 20 Ko’s) aus Korbach ließ sich die Gelegenheit in Goslar nicht entgehen. Der 35-jährige Supermittelgewichtler, der aktuelle Internationale Deutsche Meister nach BDB-Version ist, trat gegen Jiri Kroupa (Tschechien/5-14-1, 4 Ko’s) an. Jassmann konnte einen klaren Punktsieg in einem sechs Runden angesetzten Duell erringen, was seine herausragende Bilanz weiter aufwertet.

Insgesamt war das Boxspektakel in Goslar ein großer Erfolg, bei dem die Kämpfer wie Adam Deines, Lara Ochmann, Mario Jassmann und die anderen Athleten unter der Betreuung von Dirk Dzemski eindrucksvolle Leistungen zeigten. Die Veranstaltung bot packende Kämpfe und setzte ein klares Statement für die Zukunft des deutschen Boxsports. Wir sind schon gespannt, auf das nächste Box-Highlight von Mario Jassmann am 28. Oktober 2023 in der Korbacher Kreissporthalle.