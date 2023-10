„Meisterklasse der Kampfkunst: Seminar mit GM Prof. Dr. Keith Kernspecht in Kassel“

Am 22.09.2023 hatten wir das einzigartige Privileg, an einem exklusiven Seminar in der EWTO Akademie von Swantje und Michael König in der Kasseler Jordanstraße teilzunehmen.

Das Seminar, mit dem Titel „ChiSao Kuen“, wurde von niemand Geringerem als Prof. Dr. Keith Kernspecht geleitet, einem wahren Pionier in der Welt der Kampfkunst. Michael und Swantje König, die ebenso eine Kampfkunstschule in Kaufungen betreiben, organisierten diese besondere Veranstaltung.

Das Ehepaar König hat sich seit über 30 Jahren der Kampfkunst verschrieben und engagiert sich mit Leidenschaft und Begeisterung in der Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dieses Seminar war jedoch mehr als nur eine Lehrstunde – es war eine Reise in die faszinierende Welt des WingTsun, angeleitet von einem der größten Meister dieser Kunst.

Prof. Dr. Keith Kernspecht, mit seinen beeindruckenden 78 Jahren, strahlt eine Vitalität und Kraft aus, die manch 30-Jährigen in den Schatten stellt. Seine Expertise und sein Wissen in WingTsun sind unübertroffen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er eine lebende Legende ist. Tatsächlich ist er der einzige Mensch auf der Welt, der den begehrten 10. Meistergrad in WingTsun bisher erreicht hat.

Neben Prof. Kernspecht nahm auch seine Tochter Natalie an diesem Seminar teil. Natalie, die genauso wie Swantje König den 6. Meistergrad in WingTsun besitzt, ist eine der wenigen Frauen weltweit (insgesamt nur drei Frauen-weltweit), die diese hohe Stufe der Meisterschaft erreicht haben. Ihre Anwesenheit bei diesem Seminar zeigte einmal mehr, dass die Welt der Kampfkunst nicht nur von Männern dominiert wird.

Die Teilnehmer des Seminars waren gleichermaßen beeindruckt von Prof. Kernspechts Wissen und seiner charismatischen Aura. Seine Fähigkeit, das Wesentliche der Kampfkunst zu vermitteln und gleichzeitig die Philosophie dahinter zu erklären, ist unvergleichlich.

Es ist schwer, die Fülle an Eindrücken und Erkenntnissen, die wir an diesem Tag gewonnen haben, in Worte zu fassen. Daher laden wir Sie herzlich ein, sich unseren Videobeitrag anzusehen, der einen kleinen Einblick in diese einzigartige Erfahrung bietet. Wir hoffen, dass Sie genauso fasziniert sein werden wie wir von der Welt der Kampfkunst und der außergewöhnlichen Persönlichkeit von Prof. Dr. Keith Kernspecht. Weitere Infos, unter: https://www.ewto-akademie-kassel.de/ und https://www.wingtsunwelt.com/gm-kernspecht.