KSV Hessen Kassel – Kickers Offenbach 1:1 (0:1)

Unentschieden vor mehr als 10.000 Fans
Es war ein starkes Derby, es knisterte vor Spannung und im Auestadion gab es mit mehr als 10.000 Zuschauern eine tolle Kulisse. Was den Löwen am Ende fehlte, war der Sieg. Trotz der besseren Chancen und einer teilweise drückenden Überlegenheit konnte Kickers Offenbach beim 1:1 (0:1)-Unentschieden einen Punkt aus Kassel mitnehmen. Keanu Staude (32.) brachte die Gäste in Führung, der Sekunden zuvor eingewechselte Benjamin Girth erzielte in der 80. Minute den Ausgleich. 
Der KSV musste kurzfristig auf Nael Najjar verzichten, der wegen muskulärer Probleme draußen bleiben musste. Für ihn und den gesperrten Tobias Boche spielten Luis Podolski und Aaron Liesche Prieto auf den beiden defensiven Außenbahnen. 
Offenbach hatte nach zwölf Minuten die erste Torchance, als Kilian Skolik nach einer Ecke auf das Tor köpfte und Podolski kurz vor der Linie retten musste. Danach wurden die Löwen zunehmend stärker und setzten die Kickers unter Druck. Pech hatte Yannick Stark in der 25. Minute, als er nach einem wunderbaren Freistoß von Adrian Bravo Sanchez mit einem Kopfball nur den rechten Torpfosten traf. Sechs Minuten später stand Phinees Bonianga plötzlich frei vor Johannes Brinkies, scheiterte aber am OFC-Torwart. Wieder Pech für die Löwen! Und es kam noch dicker. Der direkte Konter der Kickers führte zum 0:1 durch Keanu Staude. Der KSV schüttelte sich und schnürte die Kickers weiterhin in der eigenen Hälfte ein. In der 39. Minute der nächste Pfosten-Treffer der Löwen, als Bonianga Brinkies ausspielte, aber aus spitzem Winkel wieder nur das Aluminium traf.
In der zweiten Halbzeit ging es so weiter: Danny Breitfelder verpasste den Ausgleich (52.), als er von Lukas Rupp wunderbar frei gespielt wurde. Rene Klingbeil reagierte, wechselte offensiv. Für den angeschlagenen Rupp kam mit Zvonimir Plavcic ein weiterer Mittelstürmer (69.). Der KSV war drückend überlegen, was fehlte, war ein Tor. In der 78. Minute gab es den nächsten Aufschrei der 10.000, als Brinkies einen Kopfball von Breitfelder entschärfte. Kurz danach ging Breitfelder vom Platz, dafür kam Benjamin Girth nach langer Verletzungspause. Und der stand nur wenige Sekunden später da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Nach einem weiten Einwurf von Bravo Sanchez kam der Ball in den Fünfmeterraum, wo sich Girth schnell drehte, die Kugel in die Maschen jagte und für einen Torschrei aus 10.000 Kehlen sorgte – 1:1. Dabei blieb es. 
Weiter geht es für die Löwen am kommenden Samstag, wenn der KSV zum Rückrundenstart im Auestadion auf den FC Homburg trifft (22. November, 14 Uhr).

Info: KSV                  © Fotos: M.Kittner

Manfred Kittner

