„Amöeba Collective“: Ein intensiver Rückblick auf zwei Wochen intermedialer Kunst in der Karlskirche

Vom 1. bis 14. November 2025 verwandelte sich die Karlskirche am Karlsplatz in Kassel in einen vielseitigen Resonanzraum für die Arbeiten des internationalen Künstlerkollektivs Amöeba Collective. Die Ausstellung zeigte eine eindrucksvolle Mischung aus Installation, Sound Komposition, Videoarbeiten, Körperforschung und poetischer Bewegung.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Erinnerungen über Generationen formen und wie künstlerische Perspektiven Kontinuitäten institutioneller, militärischer und faschistischer Strukturen sichtbar machen können. Die Schau gab einen umfassenden Überblick über die Arbeiten des Kollektivs aus den Jahren 2018 bis 2025 und rückte pluralistische Erinnerungsräume und Fragen der kollektiven und individuellen Sicherheit in den Mittelpunkt.

Ein besonderes Highlight war die Performance deMONSTRation, die an zwei Abenden aufgeführt wurde und mit intensiver körperlicher Präsenz überzeugte. Natalie Bauer, Franziska Ullrich, Vishnoir Kim und Cat Woywod präsentierten ein eindrucksvolles Zusammenspiel aus Bewegung, Klang und szenischer Forschung. Ergänzt wurde das Programm durch einen somatischen Workshop mit Franziska Ullrich sowie durch mehrere kurze Führungen, die Besucherinnen und Besuchern vertiefte Einblicke in die Arbeitsweisen des Kollektivs ermöglichten.

Auch die umfangreiche Video Installation an der Außenfassade und in der Orgelempore fand große Aufmerksamkeit. Gezeigt wurden zentrale Werke aus mehreren Jahren, darunter Blaue Flecken (2025), Austarieren (2024), Erased (2023), Witness (2023) und viele weitere Arbeiten des Kollektivs.

Am Freitag, dem 14. November, fand die Finissage statt, die sich als voller Erfolg erwies. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, die Ausstellung ein letztes Mal zu erleben, mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und die besondere Atmosphäre der Karlskirche zu genießen. Die Finissage bildete einen eindrucksvollen Abschluss und unterstrich noch einmal die starke Resonanz, die das Amöeba Collective in Kassel ausgelöst hat.

