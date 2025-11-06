Löwen schlagen Trier in der Nachspielzeit

KSV HESSEN KASSEL – SV EINTRACHT TRIER 3:2 (1:1)

Herzschlagfinale im Auestadion! Nachdem der KSV früh durch ein Kopfballtor von Yannick Stark (11.) in Führung ging, hatten die Trierer massig Chancen und konnten in der 34. Minute durch Sven König ausgleichen. Kurz nach der Pause traf dann Mateo Biondic (47.) aus unmöglichem Winkel von links, bevor Maurice Springfeld wieder per Kopf nach einer Ecke auf 2:2 stellen konnte (68.). Den dramatischen Schlusspunkt setzte dann Pix Bonianga (90+2), der einen von Emre Böyükata herausgeholten Elfer zum 3:2 Endstand verwandeln konnte.

Statistik zum Spiel:

KSV: Weyand – Najjar (81. Podolski), Springfeld, Brill, Boche (64. Liesche Prieto) – Stark (81. Duah) – Ramaj (54. Bonianga), Rupp (54. Kuntze) Böyükata – Bravo-Sanchez, Plavcic

Trier: Novakovic – Rahn (65. Sausen), Spang, Wrusch, Heinz – Held, Wähling (86. Dorow), Yavuz (65. Lohei), König (86. Kinscher) – Marceta (65. Herber), Biondic

Tore: 1:0 Stark (12.), 1:1 König (33.), 1:2 Bondic (47.), 2:2 Springfeld (68.), 3:2 Bonianga (90. +2 Boninaga/ Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Ritter, Zuschauer: 2400

 

PM: KSV Hessen Kassel e.V.  Fotos © Dirk Krug

DKR20181
DKR20023
DKR20284
DKR20057
DKR20290
DKR20120
DKR20547
DKR20470
DKR20398
DKR20703
DKR20809
DKR20900
DKR21025
DKR21103
DKR21199
DKR21227
DKR21275
DKR21344
DKR21406
DKR21437
DKR21596
DKR21554
DKR21636
DKR21663

MT bezwingt Lemgo nach wildem Ritt

32. Benefizturnier des FC Südring in Niestetal

MT holt Punkt in letzter Sekunde

Auch gegen Sonnenhof Großaspach gab es ein 2:2-Unentschieden.

Mauer's Bike Shop lädt ein: Dr. Dieter Vaupel liest „Die Deutschland-Rundfahrt – Geschichte eines Radrennens"

Maurer's Baikschopp startet Fahrradspendenaktion für australische Handballer

