Löwen schlagen Trier in der Nachspielzeit
KSV HESSEN KASSEL – SV EINTRACHT TRIER 3:2 (1:1)
Herzschlagfinale im Auestadion! Nachdem der KSV früh durch ein Kopfballtor von Yannick Stark (11.) in Führung ging, hatten die Trierer massig Chancen und konnten in der 34. Minute durch Sven König ausgleichen. Kurz nach der Pause traf dann Mateo Biondic (47.) aus unmöglichem Winkel von links, bevor Maurice Springfeld wieder per Kopf nach einer Ecke auf 2:2 stellen konnte (68.). Den dramatischen Schlusspunkt setzte dann Pix Bonianga (90+2), der einen von Emre Böyükata herausgeholten Elfer zum 3:2 Endstand verwandeln konnte.
Statistik zum Spiel:
KSV: Weyand – Najjar (81. Podolski), Springfeld, Brill, Boche (64. Liesche Prieto) – Stark (81. Duah) – Ramaj (54. Bonianga), Rupp (54. Kuntze) Böyükata – Bravo-Sanchez, Plavcic
Trier: Novakovic – Rahn (65. Sausen), Spang, Wrusch, Heinz – Held, Wähling (86. Dorow), Yavuz (65. Lohei), König (86. Kinscher) – Marceta (65. Herber), Biondic
Tore: 1:0 Stark (12.), 1:1 König (33.), 1:2 Bondic (47.), 2:2 Springfeld (68.), 3:2 Bonianga (90. +2 Boninaga/ Foulelfmeter)
Schiedsrichter: Ritter, Zuschauer: 2400
PM: KSV Hessen Kassel e.V. Fotos © Dirk Krug