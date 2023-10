Korbach. In einem aufregenden Boxkampf behielt Mario Jassmann seinen Titel als Internationaler Deutscher Meister im Supermittelgewicht. Der Korbacher Boxer bezwang seinen Herausforderer Almir Skrijelj durch Technischen K.o. und feierte damit seinen 27. Profisieg in ebenso vielen Kämpfen.

Der Veranstalter Enrico Schütze von PSP-Boxing: https://www.psp-boxing.com/ hat es erneut geschafft einen excellenten Boxabend auf die Beine zu stellen.

Vor begeisterten 500 Zuschauern in der Kreissporthalle endete der Kampf unspektakulär in der fünften Runde, als das Handtuch aus der Ecke von Skrijelj flog. Doch das Ende hatte sich bereits abgezeichnet. Der 34-jährige Montenegriner, der in Flensburg beheimatet ist, blutete stark aus der Nase, die Jassmann bereits in der ersten Runde angeschlagen hatte. Das Blut nahm Skrijelj die Luft zum Atmen, und Jassmann wusste genau, wie er diesen Vorteil nutzen konnte.

„Ich wusste, wenn ich ihn hart treffe, werde ich ihm die Luft rauben“, sagte Jassmann nach seiner souveränen Titelverteidigung. Bereits in der ersten Runde brachte er seinen gefürchteten Leberhaken zum Einsatz, der seinen Kontrahenten zum Schnaufen brachte.

Die erste Runde diente Jassmann dazu, sich auf seinen Gegner einzustellen. Skrijelj erwies sich als ein würdiger Herausforderer, der sich beweglich und zäh zeigte und den Infight suchte. In der zweiten Runde lieferten sich die beiden Boxer am Seil Schlagabtausche, deren Ausgang unklar blieb.

Jassmann nutzte geschickt Skrijeljs tiefere Kopfhaltung, um Aufwärtshaken zu platzieren, was wahrscheinlich auch zu der gebrochenen Nase seines Gegners führte. In der dritten Runde versuchte Skrijelj, seine Nase zu befreien, was jedoch auf Kosten seiner Deckung ging. Jassmann setzte weitere Leberhaken und erhöhte den Druck.

„Ich wollte das Tempo hochhalten. Als Boxer weiß man natürlich, wenn der Gegner Schwierigkeiten beim Atmen hat“, erklärte Jassmann. Daher drängte er weiterhin nach vorne und setzte Skrijelj unter Dauerstress. Obwohl Skrijelj gelegentlich harte Kopftreffer landete, blieb Jassmann aufmerksam und verhinderte einen überraschenden Lucky Punch.

Die Fans mussten sich keine Sorgen um ihren Favoriten machen, denn Jassmann hatte den vorzeitigen Sieg im Blick. Um seine Chancen zu erhöhen, ließ er Skrijelj keine Verschnaufpause und setzte ihn unter Druck. Schließlich wurde der Kampf nach dem vierten Gong beendet, als Skrijelj und sein Sekundant Aleksandar Kuvac in ihrer Ecke Besuch von der Ringärztin erhielten, und das Handtuch in der fünften Runde flog.

Mario Jassmann zeigte erneut seine Klasse und Entschlossenheit im Ring, während er seinen Titel erfolgreich verteidigte und ungeschlagen blieb. Dieser Kampf wird zweifellos in der Erinnerung der Zuschauer bleiben.