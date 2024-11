Mit 1:3 verlieren die Löwen gegen den 1. FSV Mainz 05 II

Der einzige Treffer des KSV gelang Lukas Rupp in der 90. Spielminute vor 1.421 Zuschauern.

Der KSV kam ganz gut ins Spiel und hatte bereits nach 2 Spielminuten eine gute Chance durch Nils Stendera. Sein Schuss kam gefährlich, doch Maximilian Kinzig im Tor der Gäste machte sich lang und konnte den Ball abwehren. Danach fiel das 0:1 in der 18. Spielminute durch Justin Seven. Dies war dann auch der Pausenstand. Im zweiten Abschnitt fiel das 0:2 wieder durch Justin Seven in der 53. Spielminute. Das 0:3 gelang den Mainzern in der 73. Spielminute durch Julian Derstroff. Immerhin den schönsten Treffer konnten die Löwen erzielen. In der 90. Spielminute gelang Lukas Rupp mit seinem Schuss in den rechten Winkel wenigstens der Ehrentreffer.

Fotos:© M.Kittner