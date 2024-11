Neues Zuhause für die Taucher Nordhessen: Luxus und Leidenschaft unter einem Dach

Die Taucher Nordhessen haben eine neue Heimat gefunden! Mit ihrer Eröffnungsparty am 16. November im Aqua Park Baunatal präsentieren sie nicht nur modernisierte Räumlichkeiten, sondern auch ein frisches Konzept, das Gemeinschaft, Professionalität und eine Prise Luxus vereint. Die neuen Räumlichkeiten in der oberen Etage des Aqua Parks wirken wie ein Wellness-Resort – und setzen damit neue Maßstäbe für den Tauchsport in der Region.

Passend zur feierlichen Atmosphäre waren auch einige Ehrengäste anwesend, darunter:

Henry Richter , Bürgermeister der Stadt Baunatal

, Bürgermeister der Stadt Baunatal Daniel Jung , 1. Stadtverordneter

, 1. Stadtverordneter Manuela Strube , Staatssekretärin

, Staatssekretärin Dr. Simone Goertz-Rütten , PADI Regional Managerin

, PADI Regional Managerin Farid Abdel-Al, Platin Course Director

Ein Meilenstein für die Taucher Nordhessen

Die Taucher Nordhessen, initiert von Patrick Middendorf und Arndt Kemper, sind schon lange eine feste Größe in der Tauchsportlandschaft der Region. Doch mit dem Umzug in den Aqua Park Baunatal wurde ein neuer Meilenstein erreicht: „Unser Ziel war es, einen zentralen Standort zu finden, der sowohl die Nähe zu Kassel als auch den Zugang zu den wunderschönen Tauchseen in Nordhessen gewährleistet. Baunatal ist dafür perfekt,“ so das Team.

Das neue Dive Center ist nicht nur ein Ort für Kurse und Ausrüstung, sondern auch ein Treffpunkt für Taucher aller Erfahrungsstufen und Verbände. „Wir stehen für Offenheit und Gemeinschaft – egal, ob du regelmäßig tauchst oder nur im Urlaub,“ betont das Team, das sich weiterhin als PADI 5 Star IDC Center engagiert, dabei jedoch keine Grenzen zwischen den Verbänden zieht.

Ein Team mit Leidenschaft und Erfahrung

Hinter den Taucher Nordhessen steht ein Team erfahrener Taucher, die die Seen der Region wie ihre Westentasche kennen. Sie teilen ihr Wissen mit Begeisterung und sorgen dafür, dass jeder Tauchgang – ob im Rahmen einer Ausbildung oder privat – zu einem besonderen Erlebnis wird. „Unsere Mission ist es, Taucher sicher auszubilden und dabei jede Menge Spaß zu garantieren,“ sagt ein Teammitglied.

Neue Maßstäbe in Ausstattung und Komfort

Die neuen Räumlichkeiten im Aqua Park Baunatal sind ein echter Hingucker: moderne, großzügige Schulungs- und Aufenthaltsbereiche, die mit einer Wohlfühlatmosphäre punkten. Hier wird deutlich, dass die Taucher Nordhessen nicht nur Wert auf sportliche Qualität, sondern auch auf ein einladendes Umfeld legen.

Mit dem Umzug haben die Taucher Nordhessen ein klares Signal gesetzt: Sie sind nicht nur ein Dive Center, sondern ein Ort, an dem sich Taucher aus der gesamten Region willkommen fühlen können – ob für Training, Austausch oder einfach, um die gemeinsame Leidenschaft für das Tauchen zu teilen.