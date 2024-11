Weihnachtsmarkt in der Kasseler Königsstraße: KVG verstärkt ihr Angebot an Adventswochenenden

Trams werden abends umgeleitet

Kassel, 18. November 2024. Wegen der zahlreichen Besucher des Kasseler Weihnachtsmarktes verstärkt die KVG ihr Tram-Angebot im Advent an den Wochenenden. Zugleich wird die Königsstraße ab dem 25. November wochentags abends für die Bahnen gesperrt.

Ab Montag, 25. November und bis 23. Dezember werden die Trams der Linien 1, 3, 4, 5. 6 und 8 sowie die RegioTram-Linien RT1 und RT4 montags bis freitags jeweils von 16.30 Uhr bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von etwa 14 Uhr bis 21 Uhr über den Scheidemann- und den Lutherplatz umgeleitet. Die erste Fahrt am Königsplatz ist dann wieder ab 21.15 Uhr in beiden Richtungen möglich.

Die Tram 7 entfällt samstags von Betriebsbeginn bis Betriebsende zwischen Lutherplatz und Hauptbahnhof. Die Bahnen werden zur Haltestelle „Polizeipräsidium“ umgeleitet. Dies gilt auch sonntags von 14 Uhr bis 20 Uhr, die Linie 7 fährt dann jedoch früher ab Wolfsanger. Die Tram 5 wird zusätzlich sonntags zwischen etwa 14 Uhr und 20 Uhr bis Wendeschleife „Holländische Straße“ verlängert.

Die Linien RT1 und RT4 fahren mit geänderten Fahrtzeiten zwischen Hauptbahnhof und Wendeschleife „Holländische Straße“.

An den Adventssamstagen fahren die Straßenbahnen in ihren Umleitungsstrecken sowie die Busse der KVG-Linien im gewohnten Takt nicht nur von 10 Uhr bis 18 Uhr, sondern um zwei Stunden verlängert bis 20 Uhr.

Um Fahrgästen in der Haltestelle „Am Stern“ in Richtung Lutherplatz mehr Platz zu bieten, wird die Linksabbieger-Fahrspurt in der Kurt-Schumacher-Straße in Abstimmung mit der Stadt Kassel während der gesamten Adventszeit für den Verkehr gesperrt.

An Heiligabend, 24. Dezember, gelten ab 14.30 Uhr auf zahlreichen Linien geänderte Fahrpläne. Die erste Fahrt am Königsplatz beginnt um 15 Uhr. Die KVG wird frühzeitig Details veröffentlichen. Ab Mitte Dezember finden Fahrgäste alle relevanten Informationen auf den Websites von KVG und NVV.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

• In der NVV-App, die auch Fahrscheinverkauf bietet

• Auf der Homepage der KVG unter: www.kvg.de. Hier können sich Fahrgäste in der Rubrik

„Verkehrsmeldungen“ in Echtzeit über jede einzelne Linie informieren

• Am NVV-Servicetelefon unter 0800-939-0800 (täglich von 5 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 0.00 Uhr)

• Mehr Informationen zum On Demand-Angebot „Schaddel“ der KVG unter: www.kvg-schaddel.de.

PM: KVG