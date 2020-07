Klapprahmen eignen sich bestens für die Präsentation unterschiedliche Werbemittel wie Flyer oder Prospekte. Sie sind in unterschiedlichen Formaten und Designs erhältlich. Welcher Rahmen sich am besten für Ihr Vorhaben eignet, erfahren Sie jetzt.

Klapprahmen als perfektes Präsentationsmittel

Klapprahmen sind auch unter den Namen Plakatrahmen, Plakattafel oder Posterrahmen bekannt. Sie bieten Ihnen zahlreiche Anwendungsbereiche und sehen zudem auch noch schick aus. Dadurch die Rahmen sehr flexibel und einfach in der Handhabung sind, werden Ihnen dadurch unzählige Einsatzmöglichkeiten geboten. Möchten Sie unterschiedliche Arten an Innenwerbung schnell an den Kunden bringen, dann sind Sie mit einem Klapprahmen bestens beraten.

Doch sind Klapprahmen nicht nur für den Innenbereich erhältlich, sondern auch für Außenbereiche. Diese Rahmen können sich vor allem durch eine einzigartige Robustheit auszeichnen. In ihrer Beschaffenheit sind diese wasserdicht und wetterfest, auch Regen sind für solche Klapprahmen absolut kein Problem. Möchten Sie Ihre Werbung im Außenbereich noch effizienter gestalten, dann haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Schaukästen anzubringen. Auch große Plakatständer können unterschiedliche Angebote, Produkte oder Dienstleistungen schnell an den Kunden bringen.

Mit Klapprahmen für Aufmerksamkeit sorgen

Besonders beliebt unter den Klapprahmen, sind Rahmen bestehend aus Aluminium. Diese weisen eine UV-beständige Schutzfolie auf und sind sozusagen die Klassiker für Werbung. Ein weiterer großer Pluspunkt von Klapprahmen ist es zudem, dass die Präsentationsmittel schnell und einfach ausgewechselt werden können.

Der Klapprahmen muss aufgeklappt werden, die Schutzfolie herausgenommen und den neuen Inhalt und die Folie einfach wieder einlegen. Dann muss dieser einfach nur noch zugeklappt werden und fertig! Ganz egal, ob Sie auf der Suche nach einem Klapprahmen für die Wand, für den Innenbereich oder Außenbereich sind, die Auswahl hierbei ist so groß, dass mit Sicherheit jeder Suchende schnell den passenden Klapprahmen findet.

So finden Sie den passenden Klapprahmen

Klapprahmen eignen sich bestens für Hinweisschilder, Urkunden, Postern oder Aktionsangeboten. Die Anwendungsbereiche sind hier sozusagen grenzenlos. Sie haben bei der Wahl eines Klapprahmens nicht nur eine sehr große Auswahl zwischen den unterschiedlichen Größen der Rahmen, sondern unterscheiden sich diese sowohl auch in den Farben, im Design und in den Materialien. Sie haben die Möglichkeit die Werbung in einem Klapprahmen entweder im Querformat oder Hochformat zu präsentieren. Für welche Größe von Klapprahmen Sie sich entscheiden, kommt vor allem auf die Größe der unterschiedlichen Werbemittel an. Das Design und die Farbe sollten natürlich auch zum Rest Ihrer Einrichtung im Geschäft passen. Hier können Sie sich je nach Geschmack entscheiden.

Klapprahmen in den unterschiedlichsten Varianten

Klapprahmen A4 sind besonders beliebt und sehr häufig zu finden. Es handelt sich bei einem Klapprahmen A4 aus Aluminium, um einen äußerst langlebigen und hochwertigen Rahmen. Doch auch Klapprahmen A1, Klapprahmen A2, Klapprahmen A3 und Klapprahmen A0 sind in den unterschiedlichsten Designs erhältlich. Sie haben hier die Wahl zwischen Farben wie Gold, Silber, Schwarz oder auch in Holzoptik. Des Weiteren erfreuen sich auch Klapprahmen mit eingebauten Leuchtmittel wie LEDS sehr großer Beliebtheit. Mit solch einem Rahmen wird jedes Werbemittel schnell zum Highlight. Wenn Sie sich eine doppelseitige Präsentation wünschen, dann bieten sich dafür auch doppelseitige Klapprahmen hervorragend an. Wie bereits erwähnt, haben Sie hier die Qual der Wahl.