Abschlussveranstaltung der MINT-Ferien in Nordhessen

Vom 15. Juli bis zum 26. Juli 2024 fanden im Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) und im Future Space die MINT-Ferien statt, die mit einer Vielzahl an Workshops aus allen Bereichen der MINT-Fächer begeisterten. Die Teilnehmer konnten in eine breite Palette spannender Themen eintauchen und ihr Wissen sowie ihre Fähigkeiten erweitern.

Ein besonderes Highlight war der Schreibworkshop unter der Leitung der renommierten Autorin Beate Dölling. Kreative Köpfe konnten hier ihre Schreibfertigkeiten ausbauen und sich wertvolle Tipps und Tricks von einer Expertin holen. Neben dem Schreibworkshop gab es auch Workshops zu Posterdesign und physikalischen Spielereien, die den Teilnehmern neue und innovative Ansätze näherbrachten.

Für Technikbegeisterte war die Raster-Elektronen-Mikroskopie ein spannender Programmpunkt. Hier erhielten die Teilnehmer Einblicke in die Welt des Mikrokosmos und konnten faszinierende Strukturen und Details entdecken. Der 3D-Druck-Workshop bot die Möglichkeit, eigene Modelle zu entwerfen und auszudrucken, was besonders bei den jungen Tüftlern und Erfindern auf großes Interesse stieß.

Das Schreibcafé mit den Wortkriegern ermöglichte es den Teilnehmern, in entspannter Atmosphäre an ihren Texten zu arbeiten und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ein weiterer Höhepunkt war das DNA-Labor, in dem die Teilnehmer die Grundlagen der Genetik und moderne Analysemethoden kennenlernen konnten.

Die Veranstaltungen fanden sowohl im Future Space als auch im Schülerforschungszentrum Nordhessen statt, was den Teilnehmern optimale Bedingungen für ihre Projekte bot. Nach einem ereignisreichen Tag konnten alle am Abend auf dem Dach des SFN bei einem leckeren Grillabend entspannen. Anschließend gab es noch eine Preisverleihung.

Bilder © NHR