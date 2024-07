Viel Zwischenapplaus und stehende Ovationen und Zugaben

Viel Zwischenapplaus und stehenden Ovationen und Zugaben .

Ein Highlight präsentierten die Bad Hersfelder Festspiele in dieser Saison : Am Freitag, 26. Juli 2024 brachte Festspiel-Intendant Joern Hinkel mit Bad Hersfelder Chören und vielen Stars die Schauspielversion des Erfolgsfilms „Wie im Himmel“ auf die Bühne der Stiftsruine.

Es war wie ein rauschendes Fest mit viel Zwischenapplaus und stehenden Ovationen und Zugaben.

Hinkel konnte für seine Inszenierung beliebte und renommierte Schauspielerinnen und Schauspieler verspflichten: Henry Arnold (bekannt aus der Filmreihe „Heimat“ von Edgar Reitz), Ex-No-Angles-Sängerin Sandy Mölling, „Tatort“-Star Jürgen Hartmann, „Lindenstraße“- Star Thorsten Nindel, die Schauspiel-Legenden Brigitte Grothum und Walter Kreye. Außerdem spielen in „Wie im Himmel“: Helena Charlotte Sigal, Bettina Hauenschild, Anna Graenzer, Günter Alt, Marina Lötschert, Wolfgang Seidenberg, Peter Englert und Mathias Znidarec. Sandy Mölling wird mit ihrem Sohn Noah zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Festspiel-Intendant Joern Hinkel inszeniert bei den Bad Hersfelder Festspielen den Kultklassiker „Wie im Himmel“ nach der Schauspielfassung von Kay Pollak (Deutsch von Jana Hallberg). „Wie im Himmel“ ist die Geschichte des berühmten Dirigenten Daniel Daréus, der sich nach einem Herzinfarkt im Winter in sein schwedisches Heimatdorf zurückzieht. Hier lässt er sich dazu überreden, den Kirchenchor zu dirigieren. Dabei wird ihm wieder bewusst, was ihm Musik einmal bedeutet hat und was im Leben wirklich wichtig ist.

Großer Hersfeldpreis für Henry Arnold und Helena Charlotte Sigal für ihre Rollen in „Wie im Himmel“/Hersfeldpreise für Gioia Osthoff für ihre Rolle in „Die Dreigroschenoper“ und den Chor der Inszenierung „Wie im Himmel“

Info: Bad Hersfelder Festspiele / M.Kittner Fotos: © M.Kittner