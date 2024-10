Astronomietag am 19. Oktober 2024 in Kassel: Ein Tag im Zeichen der Astronomie

Am 19. Oktober 2024 lädt die Vereinigung der Sternfreunde e.V. gemeinsam mit dem Astronomischen Arbeitskreis Kassel, der Schulsternwarte Gudensberg und der Volkssternwarte Rothwesten zu einem besonderen Astronomietag auf dem Friedrichsplatz in Kassel ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Interessierten, egal ob Laien oder erfahrene Himmelsbeobachter.

Den Auftakt machen Sonnenbeobachtungen, bei denen Besucher mithilfe spezieller Teleskope sicher die Sonne beobachten können. Gegen Abend, mit dem Einbruch der Dämmerung, stehen dann weitere Himmelsphänomene im Mittelpunkt. Eines der Highlights ist der Komet C/2023 A3, der Anfang 2023 entdeckt wurde. Neben dem Kometen werden auch verschiedene Planeten und andere Deep-Sky-Objekte zu sehen sein.

Ab 19 Uhr beginnt ein Livestream, der auf YouTube und Instagram übertragen wird. Während des Streams werden Live-Bilder des Kometen sowie von weiteren Himmelsobjekten gezeigt. Zudem wird es Schaltungen zur Langen Nacht der Astronomie in Berlin, zum Schülerforschungszentrum Nordhessen und zurück zum Friedrichsplatz in Kassel geben, sodass das Publikum Einblicke in verschiedene astronomische Veranstaltungen erhält.

Zwischen 14:00 und 18:00 Uhr lädt der „Future Space“ besonders angehende Sterngucker ein, ihr eigenes Teleskop zu bauen. Kinder und Erwachsene können hier lernen, wie ein Teleskop funktioniert und anschließend selbst die Tiefen des Weltalls erkunden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und die Teilnahme ist kostenlos. Zusätzlich werden im Rahmen des Programms Vorträge, unter anderem zur interplanetaren Raumfahrt, angeboten.

Im Laufe des Abends folgen weitere wissenschaftliche Vorträge. Um 21 Uhr wird David Spyra im Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) über dunkle Materie referieren, eines der spannendsten Themen der modernen Astronomie. Ab 22 Uhr nimmt Mark Woskowski die Teilnehmer mithilfe der OpenSpace-Software mit auf eine virtuelle Reise durch den Kosmos und erklärt dabei verschiedene Himmelsobjekte und Strukturen.

Den Abschluss des Abends bildet ab 22:45 Uhr ein Live-Blick durch Teleskope. Dank der Electronically Assisted Astronomy (EAA) wird ein Echtzeitbild des Nachthimmels über eine Kamera auf Bildschirmen übertragen, sodass auch ohne eigenes Teleskop faszinierende Details des Himmels sichtbar werden.

Ein wichtiger Hinweis für alle Interessierten: An diesem Tag bleiben die Sternwarten des Astronomischen Arbeitskreises Kassel, der Schulsternwarte Gudensberg und der Volkssternwarte Rothwesten geschlossen, da die Veranstaltung komplett auf dem Friedrichsplatz stattfindet.

Diese Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, die Faszination der Astronomie hautnah zu erleben und sich über die neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft zu informieren.

Text/Bilder © NHR