Technik-Workshop zur Codeweek Nordhessen: Einführung in den Flipper Zero und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Am 11. Oktober 2024 fand im Rahmen der Codeweek Nordhessen ein Workshop mit Rico Janusch im Future Space statt. Im Mittelpunkt stand der Flipper Zero, ein vielseitiges Technik-Gadget, das äußerlich einem Tamagotchi ähnelt, jedoch umfangreiche Funktionen bietet. Die Teilnehmenden erhielten eine Einführung in die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Geräts, das unter anderem zur Fernsteuerung von Geräten, zum Auslesen von RFID-Karten und zum Erkunden von Funkfrequenzen genutzt werden kann.

Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit, mithilfe eines Tablets zu erlernen, wie man Programme auf den Flipper Zero installiert und ihn beispielsweise zur Steuerung von Funksteckdosen oder Funkklingeln verwendet. Dies sind jedoch nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Geräts. Im Workshop wurden auch wichtige Sicherheitsaspekte im Umgang mit solchen Technologien besprochen, um einen verantwortungsvollen Einsatz zu fördern.

Der Workshop bot sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Übungen, bei denen die Teilnehmenden die Funktionen des Flipper Zero selbst ausprobieren konnten. Themen wie Sicherheit, Funktechnologien und DIY-Hacking standen dabei im Fokus.

Der Workshop richtete sich an Technikinteressierte mit und ohne Vorkenntnisse. Alle Teilnehmenden konnten wertvolle Einblicke in die Anwendungsmöglichkeiten des Flipper Zero gewinnen und ihre Neugier praktisch ausleben. Der Workshop bot einen sachlichen Einstieg in die Themenbereiche Technik und Hacking-Technologien.

Text/Bilder © NHR