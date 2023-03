Der Sternenhimmel im März 2023 bietet ein spektakuläres Erlebnis für alle Sternenbegeisterten. Es gibt viele interessante Ereignisse, die man nicht verpassen sollte. Am 5. März begrüßt der abnehmende Mond im Sternbild Widder den Abendhimmel und am Morgen des 11. März begegnet man dem zunehmenden Mond im Sternbild Löwe.

Besonders lohnenswert ist die Beobachtung von Jupiter und Saturn im Sternbild Schütze am Abend des 15. März. Auch der Eta-Aquarids-Schwarm, ein Meteorstrom, der vom Kometen 1P/Halley stammt, bietet ein faszinierendes Schauspiel in den Nächten des 21. und 22. März.

Am Morgen des 28. März wird der Vollmond im Sternbild Jungfrau im Zenit stehen, was ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Am Abend des 30. März kann man zudem die Planeten Mars und Venus im Sternbild Stier beobachten.

Darüber hinaus bietet der März auch die Gelegenheit, die Kette des Großen Bären zu betrachten. Diese Sternkonstellation besteht aus den sieben hellsten Sternen des Sternbilds Großer Bär und ist seit Tausenden von Jahren von den Menschen auf der ganzen Welt beobachtet worden.

Der März ist ein hervorragender Monat, um den Sternenhimmel zu erkunden und atemberaubende Momente zu erleben. Da der Nachthimmel ständig in Bewegung ist und jede Nacht einzigartig ist, lohnt es sich, die Gelegenheit zu nutzen und den Sternenhimmel im März 2023 zu erleben.