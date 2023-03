FutureSpace in Kassel ist ein innovatives Projekt für Kinder und Jugendliche.

FutureSpace in Kassel ist ein innovatives Projekt für Kinder und Jugendliche. Einer der wichtigsten Akteure hinter diesem Projekt ist Klaus Peter Haupt, der als CEO das Projekt leitet und mit einem engagierten Team aus erfahrenen Coaches, Wissenschaftlern und Pädagogen arbeitet.

KP Haupt ist eine bekannte Persönlichkeit in Kassel und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen engagiert. Einer seiner wichtigen Beiträge zur Gesellschaft ist die Gründung des SFN – Schülerforschungszentrum Nordhessen. Das Schülerforschungszentrum wurde von KP Haupt vor über 20 Jahren gegründet und hat seitdem vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, ihre Fähigkeiten und Interessen in Naturwissenschaften und Technik zu entdecken und zu fördern.

Als Physik-, Astrophysik-, Mathematik- und Philosophie-Lehrer hat KP Haupt über 40 Jahre in allen Jahrgangsstufen unterrichtet. Er hat seine Erfahrungen und Kenntnisse genutzt, um das Schülerforschungszentrum zu gründen und jungen Menschen eine Plattform zu bieten, um ihre Fähigkeiten in diesen Fächern zu entwickeln.

Das Schülerforschungszentrum Nordhessen bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, alleine oder im Team echte Forschungsprojekte zu erfinden oder aus einer Liste auszuwählen und zu bearbeiten. Viele der Schüler reichen ihre Projekte bei Wettbewerben wie Jugend Forscht oder dem GYPT ein.

Mit dem FutureSpace-Projekt wird nun eine neue Dimension der technologischen und wissenschaftlichen Bildung geschaffen. In der Wilhelmstraße 2 und im Schülerforschungszentrum Nordhessen neben der Albert-Schweitzer-Schule können Kinder und Jugendliche zusammenkommen, um gemeinsam an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Es gibt regelmäßige Vorträge aus den Bereichen Natur, Wissenschaft und Technik, die den Schülerinnen und Schülern neue Ziele und Möglichkeiten bieten.

Auf dem Dach des Schülerforschungszentrums Nordhessen SNF befindet sich auch eine Sternwarte, die gemeinsam mit dem Astronomische Arbeitskreis Kassel und dem SNF Kassel betrieben wird.

Öffnungszeiten: Freitags nach Voranmeldung und bei klarem Himmel ab 20:00 Uhr

Neben der Förderung von Schülerinnen und Schülern legt FutureSpace auch großen Wert auf das Thema Migration. Viele Kinder und Jugendliche aus Kriegsgebieten wie der Ukraine befinden sich derzeit in Kassel und werden behutsam an Technik und Naturwissenschaften herangeführt. Das Projekt bietet damit nicht nur eine Plattform für die Förderung von Talenten, sondern auch für die Integration von Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Insgesamt ist FutureSpace ein innovatives Projekt, das eine wichtige Rolle in der Gestaltung der zukünftigen urbanen Landschaft von Kassel spielt. Mit dem engagierten Team von Klaus Peter Haupt und anderen Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wird das Projekt sicherlich viele Erfolge erzielen und einen positiven Einfluss auf die Stadt und ihre Bewohner haben.

Link: https://astronomiekassel.blogspot.com/

Link: https://sfn-kassel.de/

Link: https://futurespace.org/#

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.