Donnerstag für Neugierige: Orientierung im Berufswahl-Dschungel

Am Donnerstag fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Donnerstag für Neugierige“ im Future Space ein Informationstag unter dem Motto „Wo soll ich abbiegen – Orientierung im Berufswahl-Dschungel“ statt. Die Veranstaltung richtete sich an Jugendliche in der beruflichen Orientierungsphase sowie an Eltern, Lehrkräfte und Interessierte, die sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren wollten.

Auszubildende und dual Studierende verschiedener Unternehmen und Institutionen berichteten über ihren Alltag und gaben praxisnahe Einblicke in ihre Tätigkeiten. So schilderte Elanur Meral (B. Braun) ihre Erfahrungen als Auszubildende im Bereich Kunststoff- und Kautschuktechnologie, während Gene Gutzeit (Daimler Truck) über seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik sprach. Maik Seitz (SMA) stellte seinen Weg als dualer Student im Bereich Informatik vor.

Auch Ausbildungsverantwortliche waren vertreten: John Grieger (KVV), Ausbildungsleiter für gewerblich-technische Berufe, und Katja Schmidt (Hackländer), Ausbildungsleiterin, berichteten über Bewerbungsverfahren, Praktikumsmöglichkeiten und die Bedeutung frühzeitiger Orientierung.

Das Netzwerk namhafter Unternehmen zeigte sich erneut als starker Partner für Berufsorientierung, Ausbildung und duales Studium in Nordhessen und Südniedersachsen. Durch die enge Zusammenarbeit kann eine große Vielfalt an Berufen und Studiengängen vorgestellt werden. In der Region Kassel bieten die beteiligten Unternehmen und die Stadt Ausbildungsplätze in technischen, kaufmännischen, Verwaltungs-, IT- und Gesundheitsbereichen an. Die FOM Hochschule präsentierte sich als zentraler Anbieter dualer Studiengänge, während der Future Space anschaulich demonstrierte, wie junge Menschen spielerisch an naturwissenschaftliche und technische Themen herangeführt werden.

Zum Kasseler Netzwerk der Ausbildung gehören unter anderem:

B. Braun Melsungen AG, Daimler Truck, FOM Hochschule, Gesundheit Nordhessen Holding AG, F. Hackländer GmbH, Volksbank Kassel Göttingen eG, Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Stadt Kassel, Verlag Dierichs GmbH & Co. KG, SMA Solar Technology AG und der Future Space.

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten der Netzwerkpartner finden sich unter www.knda.de

® NHR