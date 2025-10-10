KI und Ethik mit Norbert Lange im Future Space

Beim jüngsten Donnerstag für Neugierige im Future Space drehte sich alles um Fragen rund um Künstliche Intelligenz und Ethik. Referent Norbert Lange, Künstler und KI Forscher, führte das Publikum durch drei gedankliche Etappen: Antworten finden, Vorstellungen entwickeln und eine KI Ethik für Bürgerinnen und Bürger formulieren.

In seinem Vortrag stellte Lange grundlegende Fragen wie Was ist der harte Kern oder Was sind die denkenden Maschinen und leitete daraus Überlegungen ab, wie sich Ethik und Verantwortung in einer von KI geprägten Welt neu definieren lassen.

Besonders eindrücklich präsentierte er seine Fünf Gebote der KI Ethik, die zum bewussten und kritischen Umgang mit Künstlicher Intelligenz aufriefen. Dazu zählten etwa die Erinnerung daran, dass jede KI nur berechnet ist, die Akzeptanz, dass KI ein wachsender Teil des Alltags wird, und der Appell, KIs bewusst zu nutzen und ihre manipulativen und ausbeuterischen Aspekte zu bedenken.

Mit seiner Mischung aus philosophischen Denkanstößen und künstlerischer Perspektive regte Norbert Lange das Publikum dazu an, den eigenen Umgang mit KI zu reflektieren und ethische Verantwortung als zentralen Bestandteil der digitalen Zukunft zu begreifen.

Die Aufzeichnung des Vortrags können Sie demnächst auf https://www.youtube.com/@FutureSpaceKS/ anschauen.

Link: https://www.futurespace.org/

