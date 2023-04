„Oster-Event im Future Space Kassel: Besucher informieren sich an Lerninseln rund um das Thema Ei“

Am Gründonnerstag herrschte im Future Space Kassel reges Treiben. Zahlreiche Besucher hatten sich eingefunden, um an den verschiedenen Lerninseln rund um das Thema Ei teilzunehmen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene hatten großen Spaß an diesem informativen Tag, an dem es viel zu entdecken gab. So konnten die Kinder beispielsweise lernen, wie man ein Straußenei ausbläst und Ostereier bemalt.

Ein besonderes Highlight waren die verschiedenen Aktivitäten, die rund um das Ei angeboten wurden. Themen wie „Wie kommt das Ei aus der Flasche?“ oder „Woran erkenne ich, ob ein Ei genießbar oder ungenießbar ist?“ wurde auf anschauliche Weise beantwortet. Auch die ewige Frage „Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?“ war ein beliebtes Thema am Tag

Zum Abschluss des Tages gab es noch einen sehr interessanten Vortrag von Klaus Peter Haupt über Dunkle Energie. Die Besucher waren fasziniert von den Erklärungen und konnten noch viele neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen.

Insgesamt war der Gründonnerstag im Future Space Kassel ein voller Erfolg. Die Besucher hatten viel Spaß und konnten eine Menge lernen. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung!

Text/Fotos © H.Jacob

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.